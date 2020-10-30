〈財報〉MLCC大廠TDK上半年營收優於預期 財測全面上修

日本生產 MLCC 等零組件的電子大廠 TDK(6762-JP)，週五 (30 日) 盤後公布最新財報。2020 年度 (至 2021 年 3 月)H1 的合併財報，營業利益報年減 9.4% 至 624 億日圓，全年度的財測數據則是全面作出上修。

TDK 股價週五 (30 日) 收在每股 12210 日圓，較上個交易日下跌 2.94% 或 370 日圓。

TDK 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於 GAAP 的 H1 財報關鍵數據：

營收報年減 2.3% 至 6911 億日圓。

營業利益報年減 9.4% 至 624 億日圓。

稅前純益報年減 8.0% 至 631 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 6.0% 至 422 億日圓。

TDK 表示，由於社會經濟活動的重啟，電子類的需求轉為恢復基調。數位轉型的相關需求穩固發展，營收及營業利益的表現都優於預期。

在邁入 Q2 之後，來自汽車市場的訂單迅速恢復，被動元件、感測器的銷售擴大，而宅經濟也同樣貢獻良多。

Q1 因受疫情影響而銷量大減的硬碟讀取頭，也因為客戶生產順利恢復，相關獲利出現改善。

各主要部門的 H1 營收表現：

被動元件部門報年減 8.1% 至 1838 億日圓。

感測器應用製品部門報年減 11.3% 至 345 億日圓。

磁性應用製品部門報年減 19.4% 至 887 億日圓。

能源應用製品部門報年增 12.4% 至 3575 億日圓。

全年財測關鍵數據：

營收預估年增 2.7% 至 1.4 兆日圓。(7 月時預估年減 5.4% 至 1.29 兆日圓)

營業利益預估年增 12.4% 至 1100 億日圓。(7 月時預估年減 28.5% 至 700 億日圓)

稅前純益預估年增 15.8% 至 1110 億日圓。(7 月時預估年減 27.0% 至 700 億日圓)

歸屬公司股東純益預估年增 31.5% 至 760 億日圓。(7 月時預估年減 16.9% 至 480 億日圓)

關於財測上修的主因，TDK 表示在遠距工作及線上學習需求的帶動下，筆記型電腦及平板的零件需求增加。此外，5G 相關、充電池、被動元件的銷售也出現擴大。還有車用零件需求也在 7 月之後好轉。