〈紐約匯市〉疫苗樂觀延續 美元持平 日圓徘徊在三周低點

新冠疫苗研發進展帶來的樂觀情緒延續，美元周二 (10 日) 持平，日圓保持在三周低點附近，澳幣、紐元、人民幣保持小幅升值的走勢。

美國製藥大廠輝瑞 (PFE-US) 周一公布，初步實驗結果顯示，和 BioNTech(BNTX-US)合作研發的實驗性疫苗抵禦新冠病毒的效力超過 90%，這個消息刺激投資人的風險胃納，也提振全球市場。

但考量到疫苗推出時間未定，推出後包括分發、儲藏的不確定性存在，美元並未進一步走高，追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數徘徊在前一個交易日的水準。

美元指數走勢

瑞穗金融機構外匯銷售主管 Neil Jones 預期，投資人將繼續擁抱風險，「我們需要在分配、數量、時間表和對象等方面得到更明確的訊息。整體來說，這種樂觀情緒仍將持續。」

美元本月已下跌約 1.4%。

避險貨幣日圓周二紋風不動，報 105.28 日圓。日圓周一重貶 2.2%，為 3 月以來最大單日跌幅，周二盤初收復前一日部分失地。

另一避險貨幣瑞士法郎也變動不大，美元兌瑞郎小幅升值 0.1%，報 0.914 瑞郎，周一升幅達到 1.5%。

德國商業銀行外匯及新興市場分析師 You-Na Park-Heger 說：「經過這樣的興奮反應之後，市場現在開始問自己，這個反應是否有合理的依據，是不是被誇大了。」

矽谷銀行高級外匯交易員 Minh Trang 表示，未來匯市的可能催化劑包括美國有關新一輪刺激的新粗磋商，「這是未來六個月大多數人將關注的下一個話題。」

參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 周二表示，他認為沒有必要推出規模龐大的刺激計畫，「在我看來，困擾我們好幾個月的障礙依然存在。」

歐元兌美元大致持平，報 1.1823 美元。瑞穗的 Jones 表示，歐洲央行 (ECB) 已暗示注意到歐元快速走高的不利影響。

英鎊兌歐元尾盤報 0.8920 英鎊，盤中一度升值 1%，英鎊兌美元也上揚，盤中最高攀抵兩個月高點 1.3278 美元。

儘管第 3 季英國裁員人數創新高，投資人依然期待，新冠疫苗可望帶動英國經濟重回正軌。

此外，英國政府官員有關脫歐議題的發言，也讓人們對年底前達成協議燃起希望。英國財政大臣 Rishi Sunak 周一表示，英國與歐盟脫歐談判取得重大進展，將能達成一項協議。

被視為風險偏好流動性指標的澳幣持平，保持疫苗消息傳出後取得的漲幅。紐元連續連續第八個交易日上揚。

5 月以來一直持續攀高的離岸人民幣兌美元周一創下兩年半新高之後，周二維持小漲格局。

截至週三 (11 日) 台灣時間約 6:00 價格：