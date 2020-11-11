〈每日外資外匯觀點〉美元未必進入長期熊市 微笑曲線悄悄揚起？

美國總統川普仍然拒絕承認敗選，但市場預期拜登勝選將是實現大規模財政策激的跳板，且在疫苗取得重大進展後將推動的全球經濟反彈，美元連續兩天受到打壓，美元指數本周攻堅 93 失利後，周三亞洲盤交易時間小幅下跌至 92.6861 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

儘管美元指數與三月時的高點相比，已下跌約 11%，但富瑞 (Jefferies) 外匯策略師 Brad Bechtel 認為，美元周一從低點反彈，預示了美元不會進入長期熊市，如果經濟形勢再次好轉，美國經濟成長超過其他各國，那麼「美元微笑曲線」的理論就會發揮作用，美元將會升值，並預估歐元兌美元可能從目前的 1.18 跌到 1.14。

道明證券也認為，市場已經消化了美國大選和疫苗的利多消息，未來幾周，美元空頭將更快進行獲利了結，而不是建立更多的空頭部位，將有利於美元反彈，道明的團隊並選擇了做多美元兌挪威克朗作為本周的交易。

而且美國聯準會的寬鬆政策雖然可能對美元走勢形成壓力，但歐洲和亞洲的主要央行和政府也可能增加刺激措施，抑制本幣的強勢。

上周結束美元空頭部位的德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 周一則再度看空美元，認為疫苗重大突破的好消息，可能讓美元持續目前的跌勢，尤其是美元兌商品貨幣和新興市場貨幣。

花旗認為全球經濟復甦和疫苗重大突破將支撐風險資產，在外匯市場上增強了澳元上漲的可能性，並建議做多加幣、挪威克朗和墨西哥比索，做空日圓、瑞士法郎和美元，尤其對年底前和 2021 年的美元走勢仍持悲觀態度。