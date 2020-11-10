美大選告段落 環球晶徐秀蘭：產業秩序可盡快回穩

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (10) 日召開線上法說，董事長徐秀蘭表示，對明年 5G、資料中心與車用半導體需求正面看待，她並認為，美國大選雖告一段落，不確定因素還在，但事情有機會朝好的方向發展，盼產業秩序能盡快回穩。

就各尺寸來看，環球晶 12 吋產能持續滿載；8 吋整體產能利用率高，接近 100%，其中，8 吋拋光產能持續滿載，磊晶需求大幅回溫，SOI 過去兩季需求疲弱，第四季已開始成長；6 吋近期產能利用率也開始提升。觀察 8 吋與 6 吋近來訂單，主要成長動能來車用需求。

徐秀蘭指出，第四季營運將優於第三季，明年也將比今年好，正面看待後市，雖然明年毛利率會受到新廠折舊攤提、匯率因素影響，稍微有點壓力，但影響不大。

徐秀蘭表示，目前大環境仍有三大不確定因素，第一，歐美疫情是否改善、疫苗是否有效；第二，地緣政治因素；第三則是匯率因素。她認為，雖然美國大選似乎告一段落，但不確定因素還在，不過，事情有機會朝好的方向發展，希望產業秩序能盡快回穩。

就明年產業應用展望，徐秀蘭表示，對 5G、資料中心需求正面看待，而過去公司車用營收占比相當高，今年瞬間滑落，由遠距應用填補相關需求，預期明年車用營收比重將會增加，車用半導體內含量也將成長。

環球晶 SOI 晶圓需求近來已從谷底回溫，公司今年初與格芯簽訂 MOU ，雙方將進一步合作，擴增 12 吋 SOI 晶圓產能，環球晶將長期供應 12 吋 SOI 晶圓給格芯。徐秀蘭表示，近來供貨給格芯仍以 8 吋晶圓為主，預計明年美國 SOI 廠產能將較今年大增 3 成。