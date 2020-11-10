〈尖點法說〉Q4手機、遊戲機需求強 鑽針及鑽孔業務維持動能

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW) 第三季繳出 19 季以來單季稅後純益新高，每股純益 0.66 元，對於第四季營運，公司認為，手機及遊戲機都有新機種上市、PC 及 NB 相關產品市場需求將持續強勁，有機會抵消其他產品應用需求減弱的部份，預期鑽針及鑽孔能延續第三季動能。

尖點第三季鑽針生產產能利用率為 88%，代鑽孔服務產能利用率為 79%，切削刀具產能利用率為 53%，總經理林若萍指出，2020 年前三季鑽針營收占總營收 62%，尖點透過去瓶頸方式，將鑽針產能由每月 2100 萬支增加到 2300 萬支，增幅約 10%，2021 年將透過此增進產能效率方式持續擴充。

林若萍指出，今年前三季代鑽孔服務在總營收占比約 34%，金額年減 8.3%，主要受到縮減虧損廠區的收斂策略影響；第三季鑽孔營收已回復成長態勢，未來將配合客戶端的擴廠進行產能的擴充。

尖點科技 2020 年第三季營收 8 億元，毛利率 35.23%，季增 4.88 個百分點，年增 2.5 個百分點，稅後純益 9409 萬元，季增 50.82%，年增 34.46%，單季每股純益為 0.66 元，累計 2020 年前三季營收為 21.33 億元，毛利率為 30.7%，年增 2.98 個百分點，稅後純益 1.78 億元，年增 12.92%，每股純益為 1.25 元。

尖點 2020 年 10 月營收 2.78 億元，為今年單月新高，月增 1.21%，年增 8.21%，累計前 10 月營收為 24.11 億元，年減 1.92%。