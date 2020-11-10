台股跌45點守住萬三 外資終止連6買 三大法人賣超35.17億元

輝瑞新冠疫苗研發出現重大進展，美股周一漲跌互見，台股今 (10) 日類股走勢也呈兩樣情，電子股成壓盤重心，觀光、航運、塑化等族群反而獲得買盤青睞，加權指數終場下跌 45 點，守住萬三大關，外資今天終止連 6 買，三大法人合計賣超 35.17 億元

台股今日成交值放大至 2500 億元，觀察籌碼面，外資今日終止連 6 買，轉為賣超 32.97 億元；投信則轉買超 5.5 億元；自營商跟外資同調，反手賣超 7.76 億元，三大法人合計賣超 35.17 億元。

道瓊指數周一飆漲逾 800 點，那指及費半均終場跌逾 1%，台積電 ADR 重挫 2.6%，今日股價同步走弱，終場跌 1.6%，收在 451 元；晶圓代工廠聯電及世界分別下跌逾 2%、4%，聯發科、鴻海、台達電、廣達、華碩等賣壓均相當沉重，僅大立光等零星電子股仍獲得資金點火。

觀光類股鹹魚翻身，夏都、晶華、美食 - KY、雄獅、鳳凰、燦星旅等多達 13 檔上市櫃觀光股，均亮燈漲停；航運股長榮航與華航也獲得資金進駐，股價直奔漲停；此外，國際油價飆漲，帶動塑化族群走強，台塑化勁揚逾半根停板，台塑及台化皆大漲逾 3%，二線塑化股聯成、亞聚、華夏也表現不俗。

不過，口罩股人氣盡失，恆大被打入跌停，南六及美德醫療 - DR 均重挫逾半根停板；受疫情帶動的宅經濟概念股，如圓剛及子公司圓展，今天也成為空方狙擊的目標。儘管疫苗研發傳出捷報，但美股 VIX 恐慌指數並未趨於平緩，帶動富邦 VIX 今日震盪走高，終場站回 4 元之上，漲幅達 2.5%。

法人指出，台股今日高檔類股換手，量能放大，目前來看，技術、籌碼及基本面展望偏樂觀，在資金行情帶動下，若量能持續擴大，指數有機會再創新高，投資人可留意第三季財報優於預期、10 月營收創新高族群波段操作。