〈台股盤後〉傳金權值股撐盤力守萬三 日K中止連6紅

輝瑞新冠疫苗傳佳音，激勵周一美股大漲 800 點作收，但美期貨電子盤走跌，壓抑台股表現，大盤今 (10) 日震盪走低，受那斯達克、費半指數收黑影響，電子股表現疲弱，盤面上由台塑四寶、金融權值股撐盤，終場下跌 45.75 點，收在 13081.72 點，力守萬三關卡，成交量擴增至 2487.71 億元，日 K 中止連 6 紅。

電子權值股方面，台積電表現弱勢，盤中一度跌破 450 元，下跌 1.63%，收在 451 元，失守 5 日線；鴻海同樣走弱，下跌 0.49%，收在 80.8 元；聯發科下挫 2.27%，收在 686 元，也摜破 5 日線；股王大立光走勢雖震盪，但表現相對強勢，小漲 1.07%，收在 3300 元。

其他電子權值股也同樣疲弱，台達電、聯電、廣達、矽力 - KY、華碩、瑞昱跌幅均超過 2%。

輝瑞、BioNTech 宣布新冠疫苗第三期試驗，顯示疫苗安全有效性逾 90%，帶動市場信心，原先疫情受害股今日全面強彈，觀光股一改先前頹勢，股價紛紛跳空直奔漲停，新天地、雄獅、夏都、鳳凰、晶華、美食 - KY、天蔥、五福、燦星旅、山富、易飛網、紅馬 - KY、六角均漲停作收。航運類股同樣強勢表現，長榮航、華航開盤直奔漲停價鎖死。

在疫苗傳捷報下，市場看好原油需求將成長，國際油價周一同步飆漲，台塑四寶股價回神，台塑化大漲半根停板，台塑、台化上漲超過 3%，南亞表現也不俗。

而先前的疫情受惠股，反而在疫苗可望問世下，股價全面下跌，恆大、南帝、申豐遭賣壓摜入跌停，中化生、南六也跌逾半根停板，宅經濟概念股富邦媒也大跌近 5%。

受惠遠距應用的電子股也遭賣壓襲擊，IC 設計族群方面，凌泰跌停作收，譜瑞 - KY 大跌 7%，義隆、原相也跌逾半根停板；面板雙雄友達、群創也跌約 3%。

法人指出，台股明 (11) 日聚焦 MSCI 季度調整，及台北時間 11 日凌晨的蘋果新機發表會，目前預期 MSCI 權重調整機會不大，可留意蘋概股表現。