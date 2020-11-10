廣宇轉單效益發威 今年每股純益上看1.3元

鴻海 (2317-TW) 集團旗下 PCB 及連接線廠廣宇 (2328-TW) 營運報捷，受惠 PCB 遞延需求延續、東南亞轉單效應發酵，且公司調整產品組合見效益，第三季毛利率一舉攀升至 15%，寫金融海嘯以來次高紀錄，法人估，廣宇第四季毛利率走勢可望持穩，單季獲利將較去年同期倍數成長，全年每股純益 1.3 元起跳。

廣宇明年營運展望也正向，公司配合鴻海集團 3+3 策略，將提升汽車 (EV) 及醫療相關產品的比重，其中車用線束預計明年貢獻營運，醫療產品則已取得美國 FDA 認證，開始出貨如心電圖等醫療設備外接線束。

廣宇日前公告，第三季每股純益 0.57 元、前三季每股純益 0.9 元，廣宇持續受惠二大日系客戶遊戲機出貨暢旺、PCB 產品遞延及貿易戰帶動的東南亞轉單效益持續發酵，第四季營運估將較去年同期倍增，全年每股純益估可達 1.3 元以上。

廣宇 10 月營收 17.98 億元，月減 1%、年減 13%；前 10 月營收 168.77 億元，年減 21.2%，由於廣宇今年開始將夏普東南亞代銷業務轉回給夏普自身承做，影響營收少掉約 2 成，但也挹注毛利率轉佳，第三季已達 15%。

而因應轉型及擴產計劃，廣宇今年資本支出估達 4 億元以上，較往年 3 億元多出 3 成左右，且因應轉型及強化東南亞佈局的策略，明年資本支出也會持續增加。