〈廣宇法說〉轉單效益助攻Q3旺季添柴火 下半年獲利估較上半年翻倍

鴻海 (2317-TW) 集團轉投資廣宇 (2328-TW) 今 (31) 日召開法說會，公司表示，第三季進入旺季，加上貿易戰轉單效益顯現，營運將達全年高峰，目前中國煙台 PCB 廠，及馬來西亞廠稼動率滿載，將同步擴產，法人看好，廣宇下半年獲利可望較上半年倍增。

廣宇發言人郭世華表示，今年因為將夏普的東南亞代銷業務轉回夏普，影響整體營收約 2 成，但整體毛利率也因此轉佳，加上第三季進入傳統旺季，預計毛利率、本業獲利均可望優於去年同期。

此外，廣宇近年積極佈局東南亞效益顯現，郭世華表示，本來預計美中貿易戰轉單在上半年發酵，因爆發疫情而遞延，但在 5 月馬來西亞廠復工後，目前有感受效益持續發酵，馬來西亞廠稼動率滿載，產能吃緊下，也著手擴產，不排除直接添購新廠。

而 PCB 則受惠宅經濟帶動日系客戶遊戲機出貨暢旺，郭世華表示，目前煙台廠產線同樣滿載，郭世華表示，下半年也會持續改善製程，以突破產能瓶頸。

廣宇目前各產品線營收占比方面，連接線束等電子零組件產品 53%、PCB 約 20%，組裝以及消費性電子業務約 27%；以毛利率來看，PCB、電子零組件都有 1 成以上，組裝、代銷業務則在 1 成以下。