〈進出口統計〉8個月來首見 我對歐、東協出口轉正 五大市場出口同步齊揚

根據財政部統計，我 10 月對五大市場出口同步上揚，是近 8 個月來首見，其中對美、中出口規模續創歷年新高，對東協、歐洲出口也擺脫衰退命運轉正，出口值升至今年以來高點。

財政部今 (9) 日公布進出口統計，其中我對美單月出口值 48.1 億美元、創歷年單月新高、年增幅 21.4%；包括電子零組件、資通訊設備出口值較去年同期增加逾 2 成，玩具與運動用品出口值將近 7 成，基本金屬出口值也有 15.7% 的增幅。

對中國單月出口值 141.9 億美元，雖只是歷年單月第三高，但比去年同期仍有 16.9% 的增幅，包括電子零組件、資通訊設備產品、光學器材與塑橡膠等都較去年增加。

我對對東協、歐洲出口值也由負轉正，出口值雙雙攀升至今年以來高點，其中對東協出口值 48.4 億美元，較去年同期增加 2.6%，主要來自於電子零組件出口值增加 4.3 億美元、年增幅 20.9%。

另外，我對歐洲出口值 26 億美元，較去年同期增加 1.5 億美元、年增幅 6.3%，包括資通訊產品、運輸工具出口值都較去年同期增加，平均增幅約 14%。

至於美國大選結果與貿易戰對我出口表現影響？蔡美娜分析，一般認為，拜登上台後美中兩強角力局勢不會改變，因此台商供應鏈重組將成長線趨勢，且不論美中對峙或是疫情，都不會改變台商與相關供應鏈調整的狀態。