威剛前三季每股賺4.69元 寫同期新高 Q4可望持穩向上

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (9) 日公告第三季財報，稅後純益 3 億元，季增 14%，年減 28.23%，每股純益 1.37 元；前三季稅後純益 10.38 億元，年增 53.32%，每股純益 4.69 元，寫歷年同期新高。威剛看好，本季營運可望持穩或優於第三季。

威剛第三季營收 86.55 億元，季增 15.84%，年增 33.67%，毛利率 10.51%，季減 3.66 個百分點，年減 5.76 個百分點，營益率 3.77%，季減 0.67 個百分點，年減 2.08 個百分點；稅後純益 3 億元，季增 14%，年減 28.23%，每股純益 1.37 元。

威剛前三季營收 233.63 億元，年增 26.32%，毛利率 15.72%，年增 3.7 百分點，營益率 6.7%，年增 5.62 個百分點；稅後純益 10.38 億元，年增 53.32%，每股純益 4.69 元。

威剛表示，雖然第三季記憶體市況向下，但出貨量穩健走揚，9 月營收更創近 2 年來新高，加上業外認列運彩獲利 1.08 億元，推升整體獲利向上。

在今年固態硬碟 (SSD) 出貨動能持續強勁下，加上 DRAM 模組需求持穩，庫存管理得宜，威剛前 3 季寫下毛利率、營益率及純益率三率三升的成績，其中毛利率創歷年同期高點，EPS 也是近 3 年來同期新高。

展望未來，威剛認為，新款 5G 手機與新一代遊戲機陸續上市後，有助拉升市場對記憶體應用，加上筆電需求暢旺，將刺激 SSD 及 DRAM 模組出貨持續成長；DRAM 及 NAND Flash 價格在歷經近兩季度調整後，本季合約價跌幅可望收斂。

在整體價格走勢優於預期，加上客戶需求不減，宅經濟動能延續下，威剛看好本季整體營運將有機會與第三季相當，甚至優於第三季。

威剛也同步公告 10 月營收 28.9 億元，月減 9.68%，年增 35.41%，其中 SSD 產品營收比重持續攀升，再寫新高達 37.46%；前 10 月累計營收 261.58 億元，年增 26.81%。