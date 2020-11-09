〈美股盤前要聞〉拜登宣布勝選+疫苗重大利多 美股期貨上揚

拜登宣布勝選美國總統，儘管現任美國總統特川普私人律師朱利亞尼表示，川普不接受美國大選結果，揚言將要發起訴訟，但無礙美股期貨表現，之後更傳出輝瑞疫苗研發重大利多，期貨漲幅擴大。

1. 拜登宣布勝選 美股期貨走高

在拜登於週末期間被報為美國大選的勝者之後，全球股市週一 (9 日) 普遍上揚，MSCI 全球指數一度上漲 0.5%，至 595.98，超過了 9 月 3 日觸及的盤中高點 595.24。美股期貨也延續漲勢，在週一 (9 日) 大幅上漲。

在輝瑞與 BioNTech 公布其新冠病毒疫苗在人體實驗的預防有效率為 90% 後，全球市場獲得提振。道瓊期貨上漲 4.04%，標普 500 期貨漲 3.34%，斯達克 100 期貨漲 2.19%。

根據目前計票進度，美國主流媒體一致報導，拜登已突破當選門檻，將成為第 46 任美國總統。拜登也發表勝選感言，並承諾迅速針對疫情採取行動，並有條不紊地移交權力，儘管總統川普仍在發起法律挑戰，並且拒絕承認失敗。

Berenberg Bank 多資產策略主管 Ulrich Urbahn 表示，股市已經針對美國大選結果做出回應，投資人認為拜登當選、國會兩黨分治的結果，實質上確保了現狀，並降低了政治上的緊張程度。

2. 歐盟下周將對 40 億美元美國貨課稅

在世界貿易組織 (WTO) 的支持下，歐盟外交官週五 (6 日) 表示，歐盟預計下週對 40 億美元的美國貨課徵關稅，以報復美國對空中巴士 (Airbus) 課稅，並反制美國對波音 (BA-US) 的補貼。

歐盟外交官透露 ：「關稅可能於下週二或週三實施。」歐洲執委會表示，若美國未提出包含撤回關稅等措施的解決方案，歐盟將會走完課稅的流程。

此舉意味著歐洲正以此報復先前美國對空巴的關稅。上個月 WTO 同意歐盟得以對美國課稅，以反制美國對波音的補貼，不過，美國指控這些作為並沒有法律依據，如果歐盟選擇採取動作，便是「迫使美國做出回應」。

3. 廣告業務加速復甦 Roku Q3 超亮眼

因前一日公布的第三季財報令投資者大為振奮，串流設備廠 Roku (ROKU-US) 今日盤前延續上周漲勢，美股盤前上漲 1.99%。

受惠於疫情期間大眾居家防疫，串流影視成為重要家庭娛樂，有利 Roku 業務表現，此外 Roku 也持續受益於傳統付費電視的剪線潮。

Benchmark 週五公布的分析報告指出，「Roku 超越了先前已調升過的預期，營收總額年成長率達 73%，以及 EBITDA 5600 萬美元，這是因廣告業務加速復甦，尤其是聯網電視的廣告業務。」

Benchmark 不僅將 Roku 目標價自 185 美元調升至 300 美元，也預期該股票「未來進個月會有進一步上漲空間。」

Roku 未提供正式的第四季度指導，僅預期第四季營收成長年率介於 40% 範圍中值。

4. 持續看好波克夏 巴菲特 Q3 買回 90 億美元自家股票

巴菲特樂觀看待波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 的前景，持續買進自家股票，第三季波克夏庫藏股回購再創新高，達到 90 億美元的規模。

據波克夏海瑟威數據顯示，波克夏第三季斥資約 90 億美元進行庫藏股回購，購買規模再創歷史新高，總計 2020 年前三季波克夏庫藏股回購規模達 160 億美元，執行回購的腳步居全美企業第二，僅次蘋果 (AAPL-US)。

受庫藏股回購影響，波克夏海瑟威第三季股價上漲 20%，大幅超越標普 500 指數 8.5% 的漲幅，即便第三季波克夏股價持續上漲，巴菲特也加速回購，但目前波克夏的股票仍比去年年底時便宜。

5. 美國就業改善優於預期 長期失業數據卻暴危險跡象

美國勞工部勞動統計局 (BLS) 上週五公布非農就業新增人數優於預期，失業率降至 6.9%，創 4 月以來新低，顯示經濟復甦之下，失業人口不斷減少，然而長期失業率正在飆升，就業市場暴露危險跡象。

據 BLS 數據顯示，非農就業人數增加 63.8 萬人，優於市場經濟學家所預期的 53 萬人，而失業率下降至 6.9%，優於預期的 7.7%，不過，失業持續超過 27 的長期失業人口正在迅速增加。

10 月的長期失業人口增加到 360 萬人，短短一個月內增加了 120 萬人，其中 10 月長期失業人口占總失業人口比率為 32.5%，相較於 9 月大幅飆升 13.5 個百分點，已逐漸逼近 2008 年金融海嘯 45 % 的高峰。