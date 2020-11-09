〈美股早盤〉道瓊開盤瘋漲1570點 與標普500指數同創紀錄新高

繼拜登 (Joe Biden) 勝選後，週一 (9 日) 美股在輝瑞 (Pfizer) 與 BioNTech 研發疫苗傳出喜訊後強彈，道瓊工業指數週一 (9 日) 開盤瘋漲 1570 點或 5.6%，標普 500 指數漲 1.2%，兩者均刷歷史新高，那斯達克指數漲 3.8%，費半漲 2.6%。

美國製藥巨頭輝瑞宣布，與 BioNTech 合作研發的新冠肺炎潛在疫苗，在最終階段人體試驗中取得過 90% 的有效性。初步結果顯示，受試者接種的 2 劑疫苗中，第 1 劑接種的 7 天後以及第 2 劑接種的 28 天後均達到保護效果。

除此之外，兩家公司表示，本次試驗尚未發現嚴重的不良反應，盼後續能繼續搜集更多安全性數據，並在本月稍晚向 FDA 申請緊急使用授權 (EUA)。

疫苗利好消息，推動週期性類股普遍走高，郵輪股皇家加勒比 (RCL-US)、嘉年華 (CCL-US)、挪威郵輪 (NCLH-US) 漲 20% 至 30%，聯合航空 (UAL-US)、美國航空 (AAL-US)、西南航空 (LUV-US) 至少漲 15%，達美航空 (DAL-US) 漲 13%。

銀行股部分，花旗集團 (C-US)、美國銀行 (BAC-US) 均漲逾 10%，高盛 (GS-US) 漲 6.6%。

主要指數飆漲的另一重大原因在於美國大選不確定性降低，加上人們對國會分立所帶來的政策預期。

10 年期美債殖利率自上週五 (6 日) 的 0.821％，升至 0.922％，金價下跌 3.9%，至每盎司 1876 美元。

截至台北時間週一 (9 日)21 時許：

道瓊指數上漲 1570.56 點或 5.55%，暫報 29893.96 點

那斯達克上漲 143.87 點或 1.21%，暫報 12039.09 點

標普 500 指數上漲 131.73 點或 3.75%，暫報 3641.17 點

費半上漲 64.90 點或 2.57%，暫報 2594.17 點

台積電 ADR 上漲 0.51% 至每股 91.88 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.922%

紐約輕原油上漲 10.18% 至每桶 40.92 美元

布蘭特原油上漲 9.07% 至每桶 43.03 美元

黃金下跌 3.88% 至每盎司 1876.00 美元

美元指數下跌 0.02% 至 92.205 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 13.74％，至 41.40 美元；BioNTech(BNTX-US) 漲 24.34％，至 114.39 美元。

美國藥廠輝瑞 (Pfizer) 宣布在最終階段疫苗試驗取得重大突破，與德國合作夥伴 BioNTech 合作開發的潛在疫苗有效性超過 90%，遠高於科學家和白宮防疫顧問佛奇先前設立標準。

上述試驗受試者共 43,538 人，42% 受試者來自不同地區。若疫苗同時符合有效性及安全性要求，兩家公司先前計畫 11 月下旬向美國食品與藥物監督管理局 (FDA) 申請緊急授權使用 (EUA)。

麥當勞 (MCD-US) 早盤上漲 3.19％，至 223.47 美元。

2020 年 Q3 財報關鍵數據

營收：54.2 億美元，年減 2%，優於 Refinitiv 預期的 54 億美元

淨利：17.6 億美元，年增 9.3%

調整後 EPS：2.22 美元，年增 5%，優於 Refinitiv 預期的 1.9 美元

全球同店銷售額：年減 2.2%

美國同店銷售額：年增 4.6%

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.87％，至 119.72 美元。

《彭博》引述知情人士報導，蘋果正在考慮收購知名播客 (Podcast) 工作室 Wondery，若順利成交，有望成為播客市場最大一筆收購。

知情人士稱，Wondery 對外開價 3 億至 4 億美元求售，除了蘋果外，Sony 也是積極的潛在買方之一，收購協議可能會在未來幾個月達成。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 全球宏觀策略主管 Matthew Hornbach 表示：「顯然這對全世界來說是重要的一天，疫苗有推動風險資產走高、信貸利差收窄以及新興貨幣市場走強的能力。」

ING 分析師 Carsten Brzeski 表示：「經濟前景的主要驅動力來自外部因素，以當前情況來說，代表的是疫苗研發作業。」

QMA 首席投資策略師 Ed Keon 表示：「從投資角度來看，疫苗新聞所帶來的重要影響是，最終我們將看到資金朝向價值股和小型股輪轉，這在今天發生了。」

E*Trade 交易和投資產品董事總經理 Chris Larkin 表示：「我們有大量彈藥推動牛市繼續前進，隨著選舉確定性提高、強勁的財報表現以及疫苗樂觀消息頻傳，幾乎沒有什麼可以阻止我們。」

道富環球投資管理 (State Street Global Advisors) 歐洲分部的投資策略主管 Altaf Kassam 認為，溫和派的拜登代表著更清晰、低波動性的外交政策，加上市場擔憂的加稅、科技業監管收緊可能不會發生，種種原因幫助推動市場走高。