〈紐約匯市〉疫苗效力達9成 市場樂觀經貿前景 美元樂漲 日圓遭拋售

新冠疫苗有進展、拜登贏得美國大選，提振市場對全球經濟和世界貿易的信心，避險貨幣日圓周一 (9 日) 遭到拋售，美元和風險較高的貨幣如澳幣、挪威克朗升值。

美國製藥大廠輝瑞 (PFE-US) 周一公布，初步實驗結果顯示，和 BioNTech(BNTX-US) 合作研發的實驗性疫苗抵禦新冠病毒的效力超過 90%，象徵對抗造成逾百萬人死亡、撼動全球經濟並顛覆人們生活的大流行取得重大勝利。

此外，拜登宣布擔任就任總統後的第一步計畫，包括對抗疫情。各界認為，拜登主政下，美國將採取穩定的政策支撐國際貿易。

先前受青睞的避險貨幣日圓大幅回軟，美元兌日圓升幅一度達到 2.2%，是 3 月以來最大漲幅。

道明證券高級外匯策略師 Mazen Issa 說，大選到來之前，外匯市場存在著大量日圓多頭部位，而今選舉結果大致底定，投資人出脫之前的交易，導致日圓出現劇烈波動。

美元兌歐元也勁升 0.41%。投資人看好疫苗進展將帶動美國經濟成長，進而提高利率，吸引資本流入美國。

追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數周一上漲 0.57%，報 92.965。

美元指數走勢

OANDA 公司高級市場分析師 Ed Moya 表示，疫苗消息大大提振風險偏好，「第一個出爐的疫苗試驗數據顯示有效程度達到驚人的 90%，遠遠超出市場平均預期。我們看到一場大規模的通貨再膨脹 (reflation) 交易。」

英鎊兌美元和歐元在周一都小幅升值 0.11%，投資人聚焦新一輪英國脫歐談判。英國預定 1 月脫離歐盟，雙方設法在 12 月 31 日過渡期結束之前達成貿易協議。

截至週二 (10 日) 台灣時間約 6:00 價格：