【安聯投信】不確定性降低 美股資金淨流入居冠 量價同步回溫

美國總統大選情勢逐漸明朗，市場提前反應落幕後樂觀情緒，全球股市上周多數走揚。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除歐非中東與拉美地區股市外，包括美國、亞洲不含日本與全球新興市場等地股市皆迎來資金淨流入，其中美國以 18.16 億美元的單周淨流入居冠，動能較過去數周來持續回溫。

安聯投信表示，上周全球關注美國總統大選情勢，雖情勢一度膠著，但後狀況逐漸明朗；加上最新公布的經濟數據如美國非農就業報告正面，除失業率持續降低外，就業人口也明顯優於預期，激勵股票資產，包括美股、日本及新興市場等股市單周表現多為收紅，明顯較選前時期為佳。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，在過去一兩個月內，美國總統選舉與疫情的相關雜音使得短線內市場持續震盪，但從經濟與政策面觀察，許多跡象及趨勢仍偏正向，未來有望在選舉逐漸塵埃落定、不確定性降低後，為美國市場及相關資產帶來正面效益。

首先從經濟數據來看，謝佳伶表示，雖然在經歷了第二、三季的快速回彈後，美國經濟復甦速度近來略為趨緩；但截至 10 月底止，最新重要指標如零售銷售、耐久財訂單及成屋銷售等數據表現持續優於預期，近期最新公布的美國第三季 GDP 也有明顯成長幅度，故主要調研機構自 5 月以來，每個月也持續上修對經濟復甦的預期，未來展望正向。

在政策方面，謝佳伶指出，雖然兩黨候選人的政策各有不同的相應受惠產業，但市場仍預期選後政府應會擴大在基礎建設、新興科技方面的財政支出，持續刺激經濟。在貨幣政策部分，從聯準會今年公布的新版貨幣政策框架，以及 11 月最新的利率前瞻指引看來，不論選後政府由何方勝出，聯準會應在未來近幾年內維持當前的低利政策，如此也有望提供資本市場充足資金，支撐後市表現。

儘管選舉雜音仍在，但在經濟持續復甦、疫苗有望在接下來 1 年內問世等正面前提下，謝佳伶建議，投資人仍可持續關注在全球市場中相對強勢的美國資產，並可納入包括成長型股票、優質高收益債及可轉債等多重資產，受惠於相關資產所擁有的不同特色如提供成長資本利得、配息與權利金帶來的穩定金流，不錯過任一種市場情境下的獲利機會。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，上周台股主要受到美國總統選舉影響，但市場逐漸走出過去觀望情緒，6 日在電子股的帶動下一度挑戰萬三關卡，周線收紅。從消息面來看，隨著美國大選結果逐漸明朗，且在參眾兩院應會分治的情形下，市場較不擔心可能出現極端政策，台股行情有望轉多，並逐漸回歸基本面。

從基本面觀察，廖哲宏指出，未來經濟狀況有望持續復甦，半導體元件需求也持續強勁，包括晶圓代工、半導體設備與 IC 設計仍為產業主流。此外，在 iPhone 12 產量表現佳的帶動下，後續也有望帶動供應鏈概念股及 5G 基礎建設相關題材。

展望後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，科技與傳產從目前到明年第一季的訂單能見度仍正面。在傳產方面，受惠經濟回升的族群如原物料價格有望受惠；此外，汽車族群因近年來基期相對較低，從中長期來看也有布局價值，可以留意。

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