〈觀察〉再生能源推一把 鋰鐵電池成儲能市場新星

隨著 RE100 國際計畫問世，再生能源產業起飛，儲能系統作為再生能源的衍生需求，市場規模逐步擴大，同時為響應環保，採用電池從鉛酸轉換至鋰鐵趨勢成形，帶動鋰鐵電池價格迎來甜蜜點，有利台廠長園科 (8038-TW)、立凱 - KY(5227-TW)。

業界人士分析，由於再生能源包括光電、風電等，皆屬於間歇性電力，為確保長期供電穩定，儲能系統 (不斷電系統) 已成為標準配置，近期又隨著光電、風電產業快速崛起，儲能系統市場規模快速成長。

儲能系統採用電池也因應綠色能源，從過往鉛酸電池，轉往鋰鐵電池發展，業者認為，鉛酸電池因含有大體積、短壽命、高汙染、高危險等性能，與儲能系統講求環保相牴觸，三元鋰電池也因爆炸事件頻傳，具有安全性疑慮，鋰鐵電池則成為儲能市場首選。

同時，鋰鐵電池因獲得市場青睞，生產規模、效率逐年提升，生產成本也因此降低，價格迎來甜蜜點，加速更多廠商採用，帶動鋰鐵電池滲透率快速提升，產業迎來成長循環週期。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 前日就宣布，因鋰鐵電池具備安全無污染、可回收再利用等特性，預計 2030 年前，台灣廠區不斷電系統將全面採用鋰鐵電池，導入後每年可減少六成以上的電池汰換量，也等同為鋰鐵電池發展背書。

從台灣國內儲能系統建置目標也可相互印證，台電先前就公布，為配合台灣綠電發展，2025 年前儲能系統建置目標為 590MW，相較去年僅 5MW，市場規模六年期間就成長逾 100 倍，產業爆發力十足，也引來相關台廠相繼投入。

台廠長園科、立凱 - KY 皆為鋰鐵電池相關供應商，近年積極發展儲能領域，其中，長園科已透過鋰鐵電池正極材料供貨給全球不斷電系統大廠，間接打入台積電，立凱 - KY 也在今年搶進日本電池大廠的家用儲能系統，也正和韓國電池大廠接洽，預計今年底、明年初通過認證，為自身營運再添動能。

市場看好，隨著鋰鐵電池技術成熟，加上儲能系統規模不斷擴大，產業正向發展，未來更可隨著鋰鐵電池從儲能裝置，跨入車用領域，皆有利台廠後續營運。