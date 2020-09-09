〈立凱法說〉吞日本電池大廠大單 韓系大廠認證中

高端磷酸系鋰電材料業者立凱 - KY(5227-TW) 今 (9) 日舉辦法說會，董事長張聖時表示，繼去年拿下日本大廠湯淺電池訂單後，今年 9 月上旬再度通過另一家日本電池大廠認證，將搶進家用儲能領域，預計明年開始正式出貨，目前正和另一家韓國電池大廠接洽中，期望年底通過認證。

董事長張聖時指出，立凱 - KY 過去來自中國營收高達 9 成，為避免低價競爭與分散客戶風險，積極拓展歐美日韓市場，2019 年起拓展客戶效益顯現，成為湯淺電池的唯一供應商，帶動營收年增 158%，中國營收比重也降至 5 成。

張聖時表示，隨著鋰電池價格持續下降，加上磷酸系材料具備安全特性，及電池壽命長等因素，客戶採用意願增加，近期更因三元材料爆炸事件頻傳，日本政府終止對其補貼，帶動磷酸系材料應用越趨廣泛。

張聖時認為，經歷此次疫情，更下定決心分散產品應用，積極搶進儲能系統領域，已獲得日本前三大家用儲能電池供應商認證，也正和韓國大客戶接洽中，期望今年底通過認證，挹注後市營運。

張聖時看好，鋰電池大型儲能系統做為最佳的電力緩衝裝置，無論是傳統電廠為了提高發電效率，或者是提升再生能源發電比例，都讓儲能系統同時兼具多種不同的電力關鍵角色。