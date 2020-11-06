〈美國總統大選〉資本市場正向反應 謝金河：全球迎向拜登新時代

美國大選結果逐漸浮上檯面，財信傳媒董事長謝金河指出，市場恐慌壓力正在紓解，VIX 恐慌指數從選前的 40.28 降至 27.58，資本市場一片歡騰，並未出現先前預期的崩跌情況，儘管美國總統川普正尋求法律訴訟，但市場普遍預期民主黨候選人拜登勝券在握，象徵拜登新時代即將來臨。

謝金河表示，川普下、拜登上，是大家正密切關注美中角力的新方向，同時牽動台美的未來。市場認為，拜登上台對中國會較友善，激勵香港恆生指數 5 日大漲 809 點，深圳、上海股市同步走高，當中被川普困住的半導體股全面歡慶，華虹半導體大漲 12.5%、中芯漲 7.4%，反觀台灣的聯電 (2303-TW)、旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 均走弱。

謝金河指出，拜登主張對科技巨擘課重稅，但 FAAMG 前五大市值企業似乎沒有放在心上，美股從選前就持續上漲，Google (GOOGL-US) 股價寫下 1772 美元新高，市值突破 1.2 兆美元，臉書 (FB-US) 也創下 294.68 美元新高，市值攀升至 8430 億美元，快速超車阿里巴巴，穩居全球第五。

整個金融市場反應正面，除了股價上漲、恐慌指數走低外，人民幣及新台幣強升，金價及比特幣也同步衝高，債市表現平穩，顯見市場擔心美國大選結局紛擾可能重創金融市場，這個現象並沒有發生。

謝金河表示，台股在全球股市大漲氛圍中表現偏弱，大家正在反應沒有川普的下一個新時代。過去四年，台灣是地緣政治的受益者，川普發動貿易戰，引導台商回流，科技戰使得台灣半導體產業大好，現在這個因素出現變化，大家會仔細觀察拜登上任後的美中台三方新變化，台股這段時間會隨著國際盤波動，但強度會稍弱。