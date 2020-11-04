〈每日外資外匯觀點〉「藍色浪潮」若成真 美元多頭繫好安全帶

周三亞洲盤交易時間，市場情緒受到美國大選開票過程影響而劇烈波動，六個搖擺州有五個州由川普勝出，但選舉人票數則由拜登暫時領先，美股道瓊期貨急跌後急拉，震幅近 600 點，美元指數在周二大跌 0.68% 後，重新上漲回到 94 之上。

費城量化投資研究公司 Chaikin Analytics 創始人 Marc Chaikin 表示，短期內影響股市的關鍵因素是，對選舉結果不確定性和出爐時間的擔憂以及出現爭議結果的可能性，在接下來的 24-36 小時內，幾乎任何事情都會發生，市場投資人將格外關注出口民調，尤其是在六個關鍵搖擺州。

富國銀行宏觀策略師 Erik Nelson 表示，上周投資人積極在大選前做好避險動作，避免四年前大選後的市場反應重演，大選愈接近，推遲公布結果或出現爭議的可能性就愈大，這是風險資產下跌的完美風暴。

道明證券表示，市場目前普遍預期將出現一波「藍色浪潮」，由拜登贏得大選，民黨成為參眾兩院多數黨，這將導致美元下跌約 2%。而除此之外的其他選舉結果會導致美元反彈，若川普勝出導致 2% 的反彈，並將導致美國風險資產相對於世界其它地區的反彈，這對亞洲資產尤其不利。

三菱日聯也認為，對美元而言，「藍色浪潮」將是最糟糕的結果，相較之下，不論是川普繼續擔任總統、出現分裂的國會，或拖延數周的有爭議的選舉結果將更有利於美元。

目前美元仍然接近特朗普執政時期的平均水平，但已較今年初的高點下降 8% 以上。法興銀行宏觀策略師 Kit Juckes 指出，從 2012-2013 年開始，美國實際利率的強勁上漲一直是美元走強的驅動力，但今年以來，實際利率的走勢出現重大逆轉。如果是拜登當選、甚至民主黨實現了「藍色浪潮」，那對美元更是個利空，因為強有力的財政刺激措施將會令美國政府債務增加數兆美元，加速美元的下跌。

高盛甚至預估，倘若出現「藍色浪潮」，到了 2023 年底，美元可能會貶值 15%，而且還有可能出現更大幅度的下滑。