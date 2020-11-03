驚傳變數！上交所暫緩螞蟻科創板上市決定

螞蟻金服 A+H 股原定週四 (5 日) 同步上市前驚傳變數，上海證券交易所 (上交所) 週二 (3 日) 發表最新聲明，暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市的決定。

週一 (2 日) 中國證監會 (中證監) 宣布，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局等四大部門，對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。

中證監並會透露約談具體內容，而螞蟻集團回應，該公司會深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。

隨後，週二 (3 日) 上交所晚間發表聲明，因螞蟻集團可能不符合發行上市條件或者訊息披露要求，暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市的決定。

最新聲明如下：

螞蟻科技集團股份有限公司：

你公司原申請於 2020 年 11 月 5 日在上海證券交易所（以下簡稱本所）科創板上市。近日，發生你公司實際控制人及董事長、總經理被有關部門聯合進行監管約談，你公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。該重大事項可能導致你公司不符合發行上市條件或者信息披露要求。根據《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》第二十六條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十條等規定，並徵詢保薦機構的意見，本所決定你公司暫緩上市。你公司及保薦人應當依照規定作出公告，說明重大事項相關情況及你公司將暫緩上市。本所將與你公司及保薦人保持溝通。

上海證券交易所 二○二○年十一月三日