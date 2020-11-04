上市觸礁！螞蟻重新掛牌最快半年

螞蟻集團在上市掛牌前兩個交易日，突然取消上市。陸媒報導指出，螞蟻集團董事長井賢棟於暫緩螞蟻上市消息公布後，隨即召開緊急會議。會議提到螞蟻上市暫緩後，保守估計重新上市的時間要再等半年。

報導指稱井賢棟在會議上表現相對樂觀，並向與會者稱，主管機關主要是徵求意見，螞蟻需要盡快滿足徵求意見中涉及的具體要求。

市場分析認為因為中國銀保監會、中國人行公布「網路小額貸款業務管理」新政，這將使網路小額信貸業務的擴展嚴重限縮，這已與當時上市時的環境不同，而且因為這條法規螞蟻估值恐被調降。

以主管機關立場當然是從保障投資人利益為出發點，為避免螞蟻一上市時投資人就遭到嚴重虧損。

(圖片: AFP)

另有分析指出新公佈的「網路小額貸款業務管理」會使螞蟻面臨重新申請可在全中國合法進行小額信貸業務執照的問題，否則螞蟻相關業務只能在公司註冊地進行。

此外，新法中也指出，政府將對自然人的單戶網路小額貸款餘額施加限制，原則上不得超過 30 萬人民幣，不得超過其最近 3 年年均收入的三分之一，該兩項金額中的較低者為貸款金額最高限額；對法人或其他組織及其關聯方的單戶網路小額貸款餘額原則上不得超過 100 萬人民幣，這對螞蟻核心業務的成長性也將受到影響。

分析認為如果沒有取得能在全中國進行小額信貸業務的許可，未來螞蟻重新上市的估值可能會大打折扣，還能不能創下全球最大 IPO 將是未知數。

根據中國《首次公開發行股票上市管理辦法》第三十九條規定，股票發行申請未獲批准的，自中國證監會作出不予核准決定之日起 6 個月後，發行人可再次提出股票發行申請。