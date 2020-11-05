〈陸股盤後〉拜登勝選機會濃 貿易戰可望終止 上證重回3300點

美股大漲，帶動亞股走勢，周四 (5 日)A 股開高震盪走高。拜登有機會在這次大選勝出，市場樂觀認為中美貿易戰有機會告一個段落，同時美國外貿政策也將重回多邊主義。外資捧場買超逾百億人民幣，創三周以來買超金額新高。

即便美國大選最終結束仍未定，而川普進行訴訟可能使得美國新任總統人選更難在短期出爐，但市場仍無懼這一不確定因素，買盤湧進大盤，今日滬深兩市合計成交金額達 8597 億人民幣，日增 18%。

盤面上，5G、新能源車、白酒、鋰電池、鋼鐵等類股漲幅較大；航太航空、銀行等類股逆勢下滑。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 1.3%，報 3320.13 點，突破 3300 點整數關卡；深證成指上漲 1.72%，報 13894.26 點；創業板指上漲 1.36%，報 2787.88 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 109.97 億元，其中滬股通買超人民幣 50.49 億元，深股通買超人民幣 59.38 億元。外資已連續買超四日，累計買超金額達人民幣 174 億元。

產業消息

市場預期民主黨執政後，美國對中國企業參與全球 5G 建設的打壓可能放鬆，甚至重新檢討封鎖華為政策，5G 概念股急飆，龍頭中興通訊、移為通信、特發信息、東方通信、烽火通信、武漢凡谷等應聲漲停，吉大通信飆漲 13.9%。

中國乘聯會公布，10 月中國主要汽車製造商日均零售 5.7 萬輛，年增 10%。汽車類股走揚，比亞迪、東風汽車、金龍汽車漲停，上汽集團大漲 8.2%、一汽解放勁揚 6.3%、長城汽車大漲 3.5%。

法人觀點

民生證券表示十四五規劃在中短期對市場影響有限，需要等待政策細節推出後才會出現一波長線的多頭。11 月的類股配置傾向朝景氣修復且可望延續到明年的類股群，特別是可選消費和服務業。

開源證券則認為中國當下經濟復甦持續中，低估值的順週期股正在面臨估值的重新向上修正。如果出現較強的復甦，是價值股表現的彈性機會。若目前出現經濟下滑，市場風險偏好下滑帶來的估值下修將是系統性的，而低估值類股也相對安全，跌幅較輕。

