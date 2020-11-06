【袁志峰專欄】資金充裕 關注板塊輪動

11 月 6 日推介 - 中國海外發展 (688), 上日收市 $19.94

1) 股市前景

港股昨日升幅顯著，成交高企，科技股領漲，反映美國總統大選結果明朗後，市場預期中美緊張關係有所緩和，資金大舉入市，內房板塊大漲也較罕見。維持看好後市表現的判斷，但前期升幅巨大的板塊今日或下周初將有獲利回吐壓力，港股通南向資金淨買入金額周一至周三皆錄超過 70 億元，但周四則大幅減少至 17 億元，其中較活躍的科技股包括小米 (1810)、美團 (3690) 及中芯國際 (981) 皆淨賣出，反映國內投資者對科技股已趨審慎。內房股升勢在資金輪動操作下應可持續，中資金融股包括銀行、保險及券商股也可關注。

今天推介是中國海外發展 (688)，內房板塊昨日明顯升幅，反映資金追落後現象。該公司是知名國企，2019 年合約物業銷售額全國排名前十名，財政穩健，符合「三道紅線」新規，今年 9 月底淨負債比率為 40%。現價對應市盈率 4.7 倍，市賬率 0.70 倍，股息率 5.1%，估值偏低。昨日股價上升 3%，較一年低位高 6%，技術走勢向好，建議買入，目標價 23.0 元，止損價 19.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 615 點，早段有獲利回吐令升幅收窄至 457 點，其後回復升勢，以全日最高位 25695 點收市，升 809 點或 3.3%。成交額按日增 2% 至 1767 億元，是 9 月 4 日以來最高。港股通南向資金淨買入減少至 17 億元，11 月以來累積淨買入 238 億元。

藍籌股全線上升。內房股華潤置地 (1109) 漲逾 9%，是升幅最大藍籌。其次是長和 (1)、碧桂園 (2007) 及吉利汽車 (175) 皆漲逾 8%。藥明生物 (2269) 升逾 7%。公用股中電控股 (2) 及中華煤氣 (3) 升少於 1%，是表現最差成份股。

恒生科技指數升 5.5% 創新高，30 隻成份股全線上升，當中一半漲幅逾 5%。中興通訊 (763)、比亞迪電子 (285) 及華虹半導體 (1347) 分別漲逾 18%、12% 及 12%，是表現最好成份股。大型科技股京東 (9618)、騰訊 (700) 及美團 (3690) 創新高，分別升逾 9%、6% 及 5%。軟件股金蝶國際 (268)、微盟 (2013) 及金山軟件 (3888) 分別升逾 5%、7% 及 9%。

板塊方面，大型科技股、軟件、晶片、汽車、物管、內房股跑贏大市。比亞迪股份 (1211) 及華晨中國 (1114) 升 16% 及 11%。褔萊特玻璃 (6865) 漲 14%。萬科企業 (2202)、世茂集團 (813) 及龍湖集團 (960) 升 7%-9%。永升生活服務 (1995) 升 8%。

周四上証指數高開 0.85%，早段有獲利回吐，其後回復升勢，以接近全日最高位收市，收報 3320.13 點，升 1.3%。深証成指升 1.7%，科創 50 指數升 1.1%。滬深兩市總成交增至約 8600 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金淨買入激增至 110 億元，11 月以來累積淨買入 174 億元。

3) 上日美股市況總結

周四美股三大指數上升。道指收報 28390 點，升 542 點或 2.0%。標指升 2.0%，納指升 2.6%。美匯指數跌 0.9%，收報 92.58。現貨金價升 2.5%，收報 1950 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

上周中國召開五中全會後，三位參與內部討論的消息人士透露，中國當局擬制定更具彈性的增長目標，以防新冠疫情及中美衝突帶來的外部風險，政府仍在草擬十四五的經濟社會發展目標，尚未作出任何決定。一位政策消息人士稱，這些目標應體現在數字上，將設定一個 GDP 增長目標，可能是 5% 左右。(信報)

5) 個股訊息

中國海外發展 (688) 公布，今年首 10 個月，累計合約物業銷售約 2861 億元 (人民幣，下同)，按年增長 5.7%；單計 10 月，合約物業銷售金額約 289 億元，按年增長 20.7%。(信報)

阿里巴巴 (9988) 公布，截至 9 月底止，第二季股東應佔盈利 287.7 億元 (人民幣，下同)，按年下跌 60.3%。按非通用會計準則 (non-GAAP)，盈利則為 470.9 億元，按年增長 43.8%。期內，收入 1550.6 億元，按年上升 30.3%。(信報)

中國工商登記資料顯示，騰訊 (700) 旗下深圳市財付通網絡金融小額貸款周三發生工商變更，註冊資本由 10 億元 (人民幣，下同) 增至 25 億元。騰訊周四回覆路透稱，本次增資是 8 月啟動，10 月完成監管備案的，是對公司資本金進行的正常調整。(信報)

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