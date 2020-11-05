【袁志峰專欄】恒指強勢 建議高配科技股

11 月 5 日推介 - 中金公司 (3908), 上日收市 $17.96

1) 股市前景

螞蟻集團暫緩上市以及美國總統大選結果的不確定性對昨日港股影響不大，恒指盤中再次突破 25000 點並創兩個月新高，表現強勢，成交激增，筆者對後市持樂觀看法，建議高配科技及中資金融股。

今天推介是中金公司 (3908)，在美國上市的中概股加速回歸港股市場，以及深圳落實創業板註冊制對公司的投資銀行業務有正面影響。螞蟻集團暫緩上市，估計明年再次上市的機會極高，對保薦人中金的盈利的確有影響，但主要是延遲至明年入賬而已。公司於 10 月 30 日完成發行 A 股之計劃，集資 132 億元人民幣，預料可加速業務發展。股價昨日急跌 6.5%，是買入良機，建議買入，目標價 21 元，止損價 17 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 150 點，其後急上急落，最多曾升 154 點創兩個月新高的 25094 點，亦曾最多跌 207 點，收報 24886 點，跌 53 點或 0.2%。成交額按日增 33% 至 1728 億元，是 9 月 4 日以來最高。港股通南向資金淨買入 78 億元，11 月以來累積淨買入 222 億元。

藍籌股 27 升 19 跌 4 持平。小米 (1810) 升逾 7%，是升幅最大藍籌。其次是吉利汽車 (175) 和九龍倉置業 (1997) 皆漲逾 3%。阿里 (9988) 跌逾 7%，是跌幅最大藍籌。其次是舜宇光學 (2382)、中石化(386) 及中移動 (941) 皆跌逾 2%。受螞蟻集團 (6688) 暫緩上市影響，騰訊 (700) 及港交所 (388) 跌逾 1%。

恒生科技指數升 0.6%，成份股 18 升 12 跌。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 及京東 (9618) 分別升逾 6% 及 2%，並創收市新高。網易 (9999) 周二創收市新低，昨日升逾 3%。金蝶國際 (268) 及聯想 (992) 分別漲逾 10% 及 8%，是表現最好成份股，後者公布的中期業績優於預期。晶片股華虹半導體 (1347) 瀉逾 10%，是跌幅最大成份股。中芯國際 (981) 及中興通訊 (763) 分別跌 6% 及 4%。

板塊方面，軟件、教育、體育用品、物管及醫藥股上升。碧桂園服務 (6098)、雅生活服務(3319) 及奧園健康 (3662) 漲 4%-5%。中教控股 (839) 升逾 5%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 升 3%-5%。藥明生物 (2269) 及平安好醫生 (1833) 升逾 2%。晶片、手機零件、通訊設備、太陽能股跑輸大市。信義光能 (968) 及褔萊特玻璃 (6865) 跌 8%-10%。中國鐵塔 (788) 及京信通信 (2342) 跌逾 3%。

周三上証指數平開，全日窄幅震盪，收報 3277.44 點，升 0.2%。深証成指升 0.6%，科創 50 指數升 0.7%。滬深兩市總成交減至約 7300 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金淨買入 2 億元，11 月以來累積淨買入 64 億元。

3) 上日美股市況總結

周三美股三大指數上升。道指收報 27847 點，升 367 點或 1.3%。標指升 2.2%，納指升 3.9%。美滙指數跌 0.1%，收報 93.45。現貨金價跌 0.3%，收報 1903 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

美國人力資源服務機構 ADP 公布，美國 10 月私人企業職位增加 36.5 萬個，市場預期上升 65 萬個。9 月時私人企業職位增加 74.9 萬個。(信報)

5) 個股訊息

長和 (1) 昨天公告稱，正與 Cellnex 處於後期商議階段，並已就出售旗下歐洲電訊基建資產權益予 Cellnex 的主要商業條款達成重大協議。長和財務董事兼副董事總經理陸法蘭表示，若交易作實，將為長和帶來顯著的重估收益，交易所得款項總額約為 100 億歐元。(信報)

比亞迪股份 (1211) 公布，10 月汽車銷量 4.77 萬輛，按年增長 16.1%。今年首 10 月，汽車銷量 31.67 萬輛，按年下跌 16.0%；其中，新能源汽車銷量 13.42 萬輛，按年減少 34.6%；燃油汽車銷量 18.25 萬輛，按年升 6.3%。(信報)

雅居樂 (3383) 公布，今天在市場上以平均每股 34.21 元，購入 32 萬股雅生活(3319)，合共作價 1094 萬元。交易完成後，該公司持有雅生活 7.21 億股，相當於已發行股本的 54.1%。(信報)

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