應歸功拜登！電動車廠尼古拉大漲8% 巴倫：非因GM合作協議推漲

電動卡車製造商尼古拉 (Nikola) (NKLA-US) 週四大漲 8% 以上，投資者可能將此歸功於通用汽車 (GM-US) 執行長 Mary Barra 的評論，但《巴倫》週刊專欄作家 Al Root 認為，從交易走勢來看，可能不盡然。

尼古拉和 GM 今年 9 月宣布一項廣泛協議，尼古拉以 20 億美元出售 11% 股權給 GM，換取 GM 在電池和生產方面技術的使用權，GM 則有權提名一席董事，雙方合力在 2022 年底實現氫燃料電動皮卡 Badger 的量產計畫。

受合作消息激勵，尼古拉當日收盤漲逾 40%，因該協議驗證了尼古拉的業務戰略並降低了公司的整體風險。

但隨後尼古拉傳出造假風波，創辦人兼董事長 Trevor Milton 遭到 Hindenburg 研究公司指控，誇大其電動卡車頭的生產進度，且其專屬科技都是從其他公司買來。

雖然尼古拉否認這些說法，但創辦人 Milton 隨即閃辭，尼古拉股價聞訊重挫 19% 以上，也因此實質上改變了交易條款，因為現在尼古拉 11% 的股權距離 GM 當時看上的價值相差甚遠，原本該交易應在 9 月底完成，但直至現在雙方仍在討論。

GM 週四公布第三季獲利優於預期，而 Barra 也談到了與尼古拉的交易。「我們一直與尼古拉進行商業交易的討論，現在交易尚未完成，我們會在適當時間提供進一步的更新消息。」

交易的決定可能會在 11 月 19 日公布，因為 Barra 提到，GM 屆時將出席一場汽車投資會議，並在該會上分享更多「關於 GM 電動車產品組合和競爭優勢的訊息。」

週四的評論並不多，但對浮躁輕率的尼古拉投資者來說可能已經夠了，因此尼古拉股價在 Barra 談話時約在 19.45 美元，隨後在 GM 電話會議上衝到 20.49 美元，隨後再收斂至 19.95 美元，漲幅 8.07%。

然而，其他商用電動車股當日的漲幅也差不多，例如 Hyliion (HYLN-US) 和 Workhorse (WKHS-US) 分別上漲 11.76% 和 8.11%，顯示尼古拉的漲勢不全然來自 GM 的好消息，反而更貼近產業走勢。

美國總統候選人拜登政見支持廣建電動車充電站、恢復全部電動車稅收抵免，並推動更嚴格的整體汽車法規，以促進消費者轉向低排放車型、SUV 和卡車，在拜登逆轉局面逼近大位後，電動車產業也隨之歡慶，雖然川普以法律戰卡關，但顯見市場仍預期拜登最終將入主白宮。