〈美國大選膠著〉拜登贏面大 瑞銀：美元恐進一步趨貶

美國總統大選持續開票中，截至目前為止仍由民主黨候選人拜登暫時領先，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，在民主黨執政機率高升下，美元可能進一步趨貶，中長線仍看好 G10 貨幣兌美元，包括歐元、英鎊，以及具避險性質的日圓與瑞郎。

瑞銀表示，美國大選結果仍勝負未定，而從最新的計票數字來看，民主黨總統候選人拜登距離美國總統大位更靠近，但參議院仍由共和黨掌控機率大增，此外，川普高喊暫停計票擬訴諸法律，可能讓大選結果延後出爐。

觀察市場對計票結果反應，美股標普 500 指數大漲 3.1%、納斯達克指數勁升 4.5%，而刺激方案規模可能有限則讓美國 10 年期公債收益率下滑 13 個基點至 0.76%，美元則大致持平。

瑞銀表示，美國債務問題恐不利於美元避險需求，中長線而言，相對看好 G10 貨幣兌美元，包括歐元、英鎊以及瑞郎和日圓等有避險性質的貨幣。

另外，部分高息的新興市場貨幣與亞太貨幣也可望因美元趨貶而受益，而隨著時間邁向 2021 年，以美元計價的黃金將獲得小幅提升。

瑞銀表示，從美元角度來看，新一輪財政刺激力度小於藍色浪潮情景，可能會降低美元趨貶的短期壓力，但長線來看，美元有極高機率在中長期內走貶，原因在於受降息影響，導致美元利差壓縮，資金轉進新興市場進而削弱美元的吸引力。

