〈美國大選膠著〉美股恐大震盪 台股多單先繫安全帶避險為上

美國總統大選開票陷入膠著，總統川普要求停止計票，恐為大選結果埋下爭議變數，啟發投顧分析師李永年表示，美國大選的不確定與爭議性恐引發美股劇烈震盪，進而拖累台股走勢，建議短線勿搶多單，採取避險策略為上。

美國總統大選持續開票中，總統大位花落誰家最快台北時間明 (5) 日揭曉，但隨著川普高喊停止計票，讓選舉結果陷入高度不確定性，美股期貨指數應聲大跌逾 400 點，為今 (4) 日開盤的美股增添變數。

李永年表示，根據過去經驗，美國大選的不確定性往往引發社會動盪不安，進而影響美股走勢，如果本次開票過程有任何計票上或是任何一方陣營對選舉結果有異議，都可能讓美股陷入劇烈震盪。

李永年進一步指出，從目前現況來看，這次大選不確定性明顯大於前次大選，只要開票時間持續延長，市場投資氛圍躁動，甚至出現重大爭議，將使美股陷入劇烈震盪，甚至可能引發外資從台股中提款落跑，進而衝擊台股盤勢。

對於美國大選對台股的影響，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華強調，國安基金會密切關注國內外政經情勢變化，只要符合國安基金設置及管理條例第 8 條，就能隨時召開臨時會討論是否授權國安基金進場護盤。

阮清華指出，台股與國際政經高度連動，國安基金會持續觀察國際股市走勢，目前台股大盤指數仍在萬二之上，走勢相對平穩。

李永年建議，在美國大選結果揭曉前，為慎防外資因應大選突然抽腿走人，勿貿然搶進多單，手上有多單者可適度布局富邦 VIX、台灣 50 反 1 避險。