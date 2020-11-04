散裝航商慧洋-KY 10月認匯損近4700萬元 獲利年減近6成

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (4) 日公布 10 月合併營收為 10.89 億元，月增 6.8%，年減 8.17%，創今年以來單月新高，公司並同步公告自捷，受新台幣升值影響，10 月認列匯損約 160 萬美元 (約台幣 4690 萬元)，單月稅前盈餘僅剩 4949 萬元，年減 58.37%，每股稅前盈餘 0.07 元。

慧洋前 10 月合併營收 97.44 億元，年減 16.05%，稅前虧損 2.49 億元，每股稅前虧損 0.34 元，慧洋表示，最壞狀況已過，今年力拚損益兩平。

慧洋進一步說明，進入下半年後，海運進入需求回補階段，帶動 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 回升，7 月起已重回獲利，目前單月營業利益由上半年平均 6% 回升至 17%，營運逐步回穩，預期明年整體營運可望優於今年。

展望第四季，慧洋認為，由於處在北美穀物運輸的傳統旺季，加上中國因災後重建和振興經濟政策，大量對外採購鐵礦砂和煤炭，因此仍樂觀看待。

船隊規劃上，慧洋強調，正逢低佈局，將採購總容量 5000CBM 的液化石油氣 (LPG)，作為慧洋旗下第二艘 LPG 船舶，並已簽訂 5 年以上的長期合約，強化船隊的多元性，而 11 月底由常石造船廠製造的超級極限型船舶，將按預定規劃如期進行，全年共交付 8 艘船舶。

截至目前，慧洋船隊共 136 艘船舶，船齡約 7 年，有數艘較舊船舶正商談出售，慧洋期藉由處分老舊船舶維持船隊競爭力，並強化現金流表現。