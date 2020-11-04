慧榮Q3純益季減6.7% Q4營收可望跳增上看1成

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 公布第三季財報，稅後純益 2668 萬美元，季減 6.7%，每單位稀釋美國存託憑證 (ADS) 純益為 0.76 美元 (約新台幣 22 元)，慧榮預估，第四季營收將季增 3%-10%，毛利率介於 48% 至 50% 間。

慧榮第三季營收 1.2604 億美元，季減 7.89%，年增 11%，毛利率 49.1%，季減 0.9 個百分點，年減 0.7 個百分點，營益率 23%，季增 0.8 個百分點，年增 0.9 個百分點；稅後純益 2668 萬美元，季減 6.73%，年增 9.22%，每單位稀釋美國存託憑證 (ADS) 純益為 0.76 美元。

與去年同期相比，慧榮第三季三大產品線營收方面，SSD 控制晶片成長 20%，eMMC/UFS 減少 10%，SSD 解決方案則大幅成長 50%。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，第三季營收優於預期，主要動能來自 SSD 控制晶片，第二季因居家辦公和遠距教學趨勢，大型資料中心儲存需求大增，NAND 大廠客戶多將 NAND 貨源轉向企業級 SSD，對消費級 SSD 控制晶片需求減少。

不過，苟嘉章指出，第三季資料中心需求趨緩，NAND 大廠因此釋出更多的 NAND 給消費級 SSD，帶動 SSD 控制晶片營收大幅成長。

苟嘉章並說，剛發表的一系列高效能、低功耗 PCIe Gen 4 SSD 控制晶片，已獲超過 10 家客戶採用，包括 5 家 NAND 大廠，其他則為模組廠，預計未來幾年 PCIe Gen 4 將成為 PC、遊戲機及其他消費性裝置的標準規格，PCIe Gen 5 的企業級 SSD 控制晶片，目前也在規劃中。



展望未來，苟嘉章表示，在 SSD 控制晶片成長帶動下，第四季營收將持續成長，其中 eMMC/UFS 控制晶片恢復成長，SSD 解決方案則因季節性因素影響，營收將減少，估第四季營收介於 1 億 3000 萬至 1 億 3900 萬美元間，季增 3%-10%，毛利率介於 48% 至 50% 間。