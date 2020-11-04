口紅效應顯現 Canalys預估明年穿戴裝置及TWS出貨量持續噴發

今年全球智慧型手機銷量因疫情影響出現下滑，但是根據市調公司 Canalys 說法，他們預估在 2021 年，健身手環、智慧手錶之類腕戴式穿戴裝置的出貨量將達到 2 億個、年增 12%，TWS 真無線藍牙耳機的出貨量也預估有 3.5 億組、年增 39%。兩者合計後的數量上看 5.5 億、年增 28%。

Canalys 在進行分析後指出，由於肺炎疫情的關係，使得消費者將目光轉向與身體健康相關的穿戴型裝置以及無線耳機等配件。人們進行戶外活動與休閒時光，也都有所增加。

然而在智慧型手機市場方面，則有不一樣的展開。根據另一家研調公司 Strategy Analytics 說法，今年的智慧型手機出貨量預測為 12.6 億支、年減 11%。

Canalys 表示，因受到肺炎疫情影響，消費者拉長了智慧型手機的換機間隔。不過在另一方面，由於景氣不佳時的「口紅效應」(Lipstick Effect) 顯現，人們也將雙手伸向價格及尺寸都較智慧型手機要來得更小的其他商品。

此外，平板裝置的需求也出現增加。根據 Strategy Analytics 說法，今年 Q3 的平板裝置市場規模達 5060 萬台、年增 33%，創下季度史上的最大增幅。主因在於遠距學習之類的宅經濟需求大增。

而在今年的穿戴裝置與 TWS 真無線藍牙耳機的出貨量方面，則是預估到了年底將出現年增 32%。特別是亞太地區與歐洲地區的增長最為明顯。