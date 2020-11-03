【街口投信】股市及債市週報

【股市】

上周在全球新冠病毒感染病例激增，且投資者擔心美國總統大選結果可能會有爭議，以及美國國會未能在 11 月 3 日大選前就新的財政刺激方案達成協議，導致美股出現大跌狀況。美國多個州新冠住院患者人數創紀錄，而隨著疫情在歐洲迅速蔓延，德國和法國宣佈將大範圍實施全國封鎖計畫，為期一個月，英國也隨後宣布類似封城令。受到相關訊息影響下，酒店、航空和其他對新冠敏感的休旅股急挫。景氣敏感股也受到衝擊，包含能源、原物料以及工業等跌幅顯著。此外，對於 11 月 3 日晚間可能無法宣佈總統獲勝者的擔憂，也加速市場的拋售。財報訊息上，路孚特資料顯示，半數以上的標普 500 指數成份股公司已公佈第三季財報，當中約有 86.2% 的獲利超出預期。不過，如同周五 Apple、Amazon 以及 Facebook 等重量企業財報顯示，業績雖然紛紛優於預期，但未來展望上的變數加深投資人疑慮，股價因而紛紛重挫，也導致大盤加速下跌。

歐洲地區疫情再度升溫，德國以及法國紛紛進行全國性封鎖一個月，英國隨後也宣布英格蘭地區也將再次封城，歐洲乃至於全球經濟受到衝激的恐慌預期再起。不過，若年底前順利推出疫苗，仍可降低市場擔憂情緒。在此之前，美國總統大選結果仍是投資人擔憂的變數，市場仍存多項變數風險下，大幅震盪狀況料將持續。街口投信本周關注焦點在美國總統大選結果與後續發展，疫情的發展與各國的政策反應則將持續對投資人信心產生影響。整體而言，短期市場變數仍高，股市依然會有大幅震盪狀況。

【債市】

上周美國經濟數據顯示經濟有所改善，但第二輪財政刺激方案於大選前推出之希望破滅，歐美疫情快速升溫，德法二國再度祭出封鎖措施，加上美國總統大選結果不確定仍高，使 J.P. Morgan EMBIGD 美元計價債券指數通週下跌 0.51%，不過在資金流方面，根據 EPFR 統計，截至 10 月 28 日當週，新興市場債券基金淨流入 19 億美元，創下 8 月下旬以來最大流入量，且已連續 16 週呈現淨流入。

疫情以來各國政府紛紛施行大規模財政寬鬆措施導致財政體質惡化，經濟若再度封鎖除將降低財政收入，各國政府亦將被迫擴大財政支出，由於新興市場國家體質普遍不若成熟市場，寬鬆政策可能導致匯率波動進而帶動國內通膨升溫，相較於今年 3 月疫情爆發時，各國無論是財政或貨幣政策，可再寬鬆空間有限。

街口投信分析本週包含馬來西亞、波蘭、捷克央行將召開利率會議，預計皆將維持利率不變，聯準會亦將於本周四召開利率會議，周五將公布美國 10 月份勞動數據，不過主要關注焦點仍為 11 月 3 日之美國總統暨國會大選，除眾議院預計將由民主黨取得多數以外，參議院及總統選舉結果不確定性仍高。

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