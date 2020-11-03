〈美股早盤〉大選日登場 美股延續昨日漲勢 道瓊開盤漲超400點

美國大選週二 (3 日) 登場，在期待選情明朗化情況下，主要指數延續昨日漲勢，週二 (3 日) 早盤集體高開，道瓊指數早盤漲逾 400 點或 1.2%。

民主黨候選人拜登一貫的領先優勢，為市場燃起更多希望，期盼選後獲得更大規模紓困方案和基建支出。繼上週跌至 5 週低點後，標普 500 指數和那斯達克指數本月持續穩步上揚，週二 (3 日) 早盤分別漲 1.3% 和 0.9%

此外，市場關注是否由同一政黨掌握白宮和國會控制權，該項結果將決定新一輪紓困方案的規模和推出速度。

對經濟前景敏感的大型銀行，包含摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US)、花旗集團 (C-US) 和高盛 (GS-US) 股票均揚升，除小摩漲逾 3% 外其他均漲超 2%，工業類股卡特彼勒 (CAT-US) 和 Honeywell(HON-US) 均漲近 1％。

除美國大選，美國新冠確診數仍持續上升。根據約翰霍普金斯 (Johns Hopkins) 大學提供數據，美國週一 (2 日) 單日新增確診數遭過 8.4 萬例，累計確診數已突破 900 萬，累計死亡超過 23 萬。

截至台北時間週二 (3 日)21 時許：

道瓊指數上漲 430.44 點或 1.60%，暫報 27355.49 點

那斯達克上漲 98.10 點或 0.90%，暫報 11056.49 點

標普 500 指數上漲 41.57 點或 1.26%，暫報 3351.81 點

費半上漲 27.42 點或 1.21%，暫報 2287.43 點

台積電 ADR 上漲 0.86% 至每股 86.45 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.877%

紐約輕原油上漲 3.75% 至每桶 38.19 美元

布蘭特原油上漲 3.28% 至每桶 40.25 美元

黃金上漲 0.82% 至每盎司 1908.00 美元

美元指數下跌 0.61% 至 93.575 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 8.12％，至 285.60 美元。

上交所、港交所週二 (3 日) 晚間先後發佈公告，暫緩螞蟻集團在 A 股科創版和 H 股的掛牌計畫，消息波及母集團阿里巴巴股價。

螞蟻集團原定本週四 (5 日) 赴港上市，總市值有望達到 3130 億美元，寫下史上最大 IPO 紀錄，卻在昨日傳出人行、銀保監會等中國四大監管機構共同約談螞蟻集團高層。

Paypal(PYPL-US) 早盤下跌 4.43％，至 179.44 美元。

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據

EPS：年增 121% 至 86 美分 vs. 58 美分 (Seeking Alpha 報導的預期共識)

營收：年增 25% 至 54.6 億美元

營業利益：年增 40% 至 9.8 億美元

Q3 基於 NON-GAAP 財報關鍵數據

EPS： 年增 41% 至 1.07 美元 vs. 94 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 25% 至 54.6 億美元 vs. 54.3 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營業利益：年增 45% 至 14.9 億美元

Q4 財測

EPS：年增 17% 至 18%，亦即 97 美分至 98 美分 vs 1.07 美元 (FactSet 共識)

TPV：30% 低到中值範圍

營收成長：20% 至 25%

思佳 (SWKS-US) 早盤上漲 0.43％，至 142.73 美元。

2020 年 Q4 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 9.57 億美元，季增 30%，年增 16%，優於分析師預期的 8.41 億美元

稀釋後 EPS 報 1.46 美元，年增 20%

淨利報 2.46 億美元，年增 17%

2020 年 Q4 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS 報 1.85 美元，年增 22%，優於分析師預期的 1.52 美元

淨利報 3.12 億美元，年增 20%

2020 財年 GAAP 關鍵數據：

營收報 33.55 億美元，年減 1%

稀釋後 EPS 報 4.8 美元，年減 2%

淨利報 8.14 億美元，年減 5%

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 23:00 將公布美國 9 月耐用品訂單月增率終值，前值 1.9%

台北時間晚間 23:00 將公布美國 9 月工廠訂單月增率，預期 0.5%，前值 0.7%

華爾街分析：

Bokeh Capital Partners 投資長 Kim Forrest 表示：「拜登勝選可能導致通貨膨脹，這對銀行有利。」

摩根大通 (J.P. Morgan) 資產管理部全球利率主管 Seamus Mac Gorain 表示，拜登勝選可能代表著更多的財政刺激措施，有望帶來更強勁的經濟增長和更高的通膨率，同時為美國公債市場帶來壓力，他預計「藍潮」可能推動 10 年期美債殖利率升至 1% 以上。

華爾街分析師表示，若美東時間 3 日晚間未出現明顯的贏家，短期內恐引發股市震盪，分析師 Katherine Greifeld 警告，期權市場跡象顯示，若本週大選沒有一個明顯的贏家，可能會為美股帶來麻煩。

Lombard Odier 投資長 Stephane Monier 表示，若民主黨成為贏家，政府可能再花費 3 兆美元來支持美國經濟，將為近期走疲的股市帶來強勁的反彈動能。

若最終民主黨獲勝，Monier 計畫買進新興市場股票，若共和黨勝選則計劃投資中小型股票。