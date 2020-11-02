【安聯投信】疫情升溫添不確定性 風險債券動能降溫

歐美疫情升溫，部分國家重啟封鎖，影響市場情緒及風險債券表現。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周由包括投資級債、高收益債及新興市場債等流向公債，其中高收益債淨流入金額由正轉負，投資級債也由前一周的 144 億美元降至 67 億美元，信用債整體動能放緩。

安聯投信指出，疫情在美國及歐洲多地確診人數激增，英國、德國與法國重啟封鎖措施，加上美國選舉相關雜音紛飛，雖最新公布的美國第三季 GDP 表現與個人消費年率等經濟數據表現正向，但對疫情的擔憂仍使全球風險債性債券多呈跌勢，部分資金由信用債流向公債避險，市場風險情緒保守。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，過去一周內除股票市場出現明顯修正，反映市場波動度的 VIX 指數也持續爬高，並在 10 月 28 日來到 40 的水位，為今年 6 月以來的新高，反映了包括歐美疫情升溫、美國總統大選等短線雜音，並使部分市場資金持續流向債券資產進行避險。

謝佳伶指出，觀察各式不同債券資產的最差殖利率（yield-to-worst），包括美國 10 年期公債、美國投資級債的殖利率在資金流入下今年持續緩步下滑，截至 10 月底止，已分別來到約 1.99% 及 0.78% 的水準，但平均存續期則同時來到約 8.3 年及 10 年左右，投資人在布局時應留意在存續期到期前的時間內，可能受到來自市場利率變動的風險，進而影響資產價格。

謝佳伶指出，相較之下，美國短年期高收益債目前除了可提供接近 5% 的殖利率，優於多數同為已開發市場的債券資產，且平均存續期則僅有短至 2 年上下，讓投資人可以減少在債券存續期內可能遇到的利率風險，同時可提高資金運用彈性，成為在市況不確定下的現金部位標的的優質選擇。

在挑選美國短年期高收益債時，謝佳伶建議，首先表示可鎖定評級較佳（B、BB 級以上）的優質美國企業，除可控管違約風險外，也可望受惠於新的財政政策。在產業部分，則看好可受惠於景氣逐漸復甦的中游、燃氣等能源產業以及航空租賃業；此外，因疫情使得許多民眾由大眾運輸轉為自駕，汽車銷售出現上升，故汽車產業也可同時關注。往後觀察，雖總統大選雜音為近期市場帶來波動，但在結果確認後相關變數應有望降低，屆時則可注意疫情後續發展、疫苗研發進度以及美國新一輪財政政策過通過狀況，作為後續投資判斷。

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