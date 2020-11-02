〈美國總統大選〉佛州支持者高呼「開除佛奇」 川普暗示選後處理

美國總統川普 (Donald Trump) 週末參與佛州造勢活動時表示，選後可能開除白宮防疫特別小組的頭號大將佛奇 (Anthony Fauci)。

川普週日 (1 日) 出席邁阿密 Opa-Locka 機場附近一場夜間競選活動，談及今年迄今美國已超過 23 萬人因新冠病毒死亡，且感染數還在持續增加時，支持者一度高呼「開除佛奇」(Fire Fauci)。

對此，川普回應表示：「別告訴任何人，但讓我等到選後再說。」並對群眾的建議表示感激。

「他在很多方面做錯許多，不過他是一個好人，但他錯了很多。」川普稱道。

佛州的活動為川普當日出席的第五場造勢晚會，也是川普必須在大選中拿下的關鍵搖擺州。不過，如同川普過去的多數競選活動，當天仍有成千上萬的與會者未貫徹社交距離措施，亦未配戴口罩。

作為白宮首席防疫專家，佛奇已擔任美國國家過敏和傳染病研究院 (NIAID) 院長超過三十年。疫情爆發以來，他經常向大眾提供公共衛生指導方針，但想法卻一再遭到川普質疑，後者長期認為疫情嚴重性遭到誇大。

佛奇上週末接受華盛頓郵報採訪時警告，隨著冬季和流感季節到來，美國應為疫情帶來「更重大的傷害」做好準備，敦促白宮改變防疫政策，此舉隨後遭到白宮嚴厲批評。