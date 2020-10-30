英國富時100指數期貨要來了 參與英股市不用承擔匯兌風險

臺灣期貨交易所將於 11 月 23 日上市英國富時 100 指數期貨，提供交易人直接參與英國股市且無需承擔匯兌風險的管道，期交所產品線將進一步擴及至歐洲市場。

英國富時 100 指數成分股為倫敦證券交易所市值前 100 大上市企業，最能反映英國整體經濟景氣走勢，且富時 100 指數具一定波動度，有交易機會及避險需求。

期交所表示，英國富時 100 期貨以新臺幣計價，交易人無須承受匯兌風險，且透過既有下單管道即可參與，契約乘數為每點新臺幣 50 元，契約規模僅約 30 萬元，有利一般交易人參與。

交易時間涵蓋英美股市開盤時段，便利交易人掌握避險及交易策略機會；餘契約規格設計大致同母市場洲際歐洲期貨交易所 (ICE Futures Europe)，有利交易人進行跨市場套利及避險交易。

另外，期交所表示，11 月 23 日將一併延長美國道瓊期貨、標普 500 期貨及那斯達克 100 期貨到期月份契約最後交易日交易時間；目前 3 檔美國商品到期月份契約於最後交易日僅交易至 13:45，新制實施後，除一般交易時段外，增加 15:00 至 22:30(美股開盤時間，若遇美國夏令日光節約期間則為臺灣 21:30) 交易時段，以提升交易機會並貼近最後結算價產出時間。