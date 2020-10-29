受疫情衝擊 英國9月汽車產量跌至25年來新低

根據汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 的數據顯示，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊下，出口海外的汽車數量大幅減少，英國 9 月汽車產量較去年同期下跌了 5%，降至 1995 年以來新低。

報告中顯示，英國 9 月汽車產量僅有 114732 輛，較去年同期減少 6000 輛，創下 25 年來新低。報告中指出，產量的下跌反映出消費者對於第二波疫情相關的封鎖限制以及英國無協議脫歐等不確定性的擔憂。

SMMT 執行長 Mike Hawes 在週四 (29 日) 的一份聲明中表示：「新冠肺炎疫情持續在國內和主要海外市場造成嚴重破壞，數據顯示出對於英國汽車業來說更為嚴峻。」

英國收產的汽車大多數用於出口，總產量的四分之三以上。在 9 月份，英國汽車出口下跌 9.7%，至 87533 輛。對美國的出口大跌 30%，對中國和歐盟的出口也分別下跌了 1.2% 和 3.3%。

SMMT 呼籲政府通過針對整體產業的支援方案來解決相關問題，協助推動需求並緩解現金流。可能採取的措施包括不受限制地的緊急資金、削減增值稅以及提高消費者信心等政策。

SMMT 表示，這些措施「將加速市場和製造業的可持續重啟，這是復甦階段的先決條件」，並補充表示，這也釋放為推動英國汽車業未來綠色能源轉型所需的資金。

根據 SMMT 先前發布的貿易報告顯示，受到疫情影響，預計今年汽車和輕型商用車的年產量將下降三分之一，至 92 萬輛。預計完全恢復將需要長達五年的時間，到 2025 年產量才能將達到危機前的 135 萬輛。

該機構也表示，無協議脫歐的情況可能導致到 2025 年的汽車交易量降至 85 萬輛以下，落到自 1953 年以來最低。