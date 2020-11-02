〈美國總統大選〉大選前資金狂湧 台幣午盤強升逾3角觸及28.5字頭

央行持續重手穩匯，新台幣兌美元匯價上周連續 3 天上演升轉貶戲碼，但今 (2) 日早盤台幣再度發動攻勢，一度升逾 3 角，升破 28.6 字頭，觸及 28.59 元價位，升幅高達 1.15%，「彭淮南防線」28.5 元近在咫尺。

台股今天開高走低，一度跌破 12500 點關卡，再度與台幣走勢脫鉤，新台幣兌美元以 28.93 元、貶 0.5 分開盤，隨即展開強烈攻勢，最高來到 28.59 元，升值多達 3.35 角，隨後便在 28.6 元附近徘徊。

新台幣兌美元午盤暫收 28.604 元，強升 3.21 角，台北外匯市場成交金額 5.18 億美元。

台灣第 3 季經濟成長率概估 3.33%，創 9 季以來新高，台幣匯價可望維持高檔不墜，但央行仍維持雙向調節策略，堅守重要心理關卡 28.5 元態度明確。

匯銀人士表示，美國大選進入關鍵時刻，變數太多，匯市觀望氣氛濃厚，不過，預期選後台幣及亞幣將回歸強勢格局，匯價區間恐持續上修。

觀察主要貨幣兌美元走勢，台幣再度成為亞幣最強，升值幅度超過 1%；韓元同步升值 0.17%；離岸人民幣升值 0.05%；日圓則小貶 0.06%；歐元及英鎊分別貶值約 0.12%、0.23%。