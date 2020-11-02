美元指數可望守住8月來低點 新台幣人氣不墜 外匯操作有撇步

新台幣強升，動作快的投資人已陸續換匯抱美元，接下來外匯要怎麼操作備受矚目，台北富邦銀行表示，美國總統大選等資金避險，將使美元指數可望守住 8 月來的低位；而新台幣部分，受惠轉單效應推升外銷訂單等因素，新台幣可望維持不墜。

北富銀表示，根據美國財政部國際資本流動資料顯示，今 (2020) 年 3 月下旬以來，隨著全球金融市場回穩，資金流向海外市場尋求更好的報酬，使美元承受貶值壓力；歷經半年，9 月在美國科技股漲多大幅回檔、新一輪經濟刺激法案未出爐下，資金轉向美元避險，美元敗部復活，而美元指數亦從 9 月 1 日的 92.3 逐步震盪向上，最高抵達 94.58，漲幅 2.5%。

北富銀指出，10 月美股受到美國大選選情變化、中美關係惡化、英國脫歐大限倒數計時等多重影響，加上歐美疫情再升溫，市場風險加劇，股市漲跌互現，使美元扮演避險貨幣角色份量加重，預期美元在狹幅震盪中有所支撐，估計美元指數短期可望守住 8 月以來的低位 91.746 附近。

北富銀進一步表示，新台幣今年強升是受惠台灣防疫表現優良、經濟影響較其他國家輕微，以及今年壽險業海外投資轉趨保守導致美元需求減少、台商海外資金回流，多元力道提供新台幣強而有力的支撐。接下來第四季，美中貿易戰產生的轉單效應，推升外銷訂單持續增加，以及此期間通常為電子業旺季，預期新台幣可望繼續維持市場人氣。

北富銀建議，有美元需求的投資人，可利用近期新台幣的優勢分批佈局，攤平換匯成本，既能滿足美元部位需求，又能買在相對滿意的價位；而沒有美元需求的投資人，可等待新台幣現階段走勢波段滿足，擇機進場佈局。

展望未來，北富銀表示，美國 11 月初總統大選後，無論是民主黨或共和黨當選，財政刺激勢必陸續出籠，再加上美國聯準會維持寬鬆政策，選後至 2021 年上半年，美元指數不排除位於低點震盪，爾後隨著大量流動性帶動美國通膨上升，美歐公債殖利率利差擴大，若美股於歷史高檔出現較大幅度的修正局面，2021 年下半年美元指數可望有機會重返升勢。

新台幣部分，北富銀指出，根據名目有效匯率指數來看，新台幣已處於央行長期觀測 36 個月平均值 ±5% 區間上緣，目前升值邁入第三季，在過去的歷史走勢上，僅出現過 3 次連續五季升值紀錄。近期新冠肺炎在美、歐、英及部分新興市場的感染案例有大幅上升的現象，致使多個國家恢復封鎖措施，金融市場的動盪勢必加深。