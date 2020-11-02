全聯PX Pay可綁定12家信用卡 首刷回饋率最高30%

據資策會調查，全聯 PX Pay 擠下 Apple Pay，躋身國人最愛使用前三大行動支付工具。目前全聯 PX Pay 已可綁定 12 家銀行信用卡，各家信用卡都祭出回饋搶客，其中凱基銀行首筆消費的回饋率高達 30%，堪稱最誘人。

資策會 2020 年上半年行動支付調查，消費者使用行動支付比例為 35.3%，已超越實體信用卡、金融卡。而全聯 PX Pay 更擠下 Apple Pay，與 Line Pay、街口支付並列國人最愛用的三大行動支付工具。

目前全聯 PX Pay 已可綁定 12 家銀行信用卡，分別為：凱基銀、國泰世華銀、中信銀、玉山銀、台新銀、台北富邦銀、花旗、聯邦銀、永豐銀、一銀、新光銀、彰銀等。

12 家信用卡都有推出每周一天有 3% 福利點的回饋，但也有部份銀行不只單日回饋而是大方推出天天回饋 3%，包括凱基、彰銀、新光，但是彰銀和新光銀都限定消費滿千元才回饋 300 點，而凱基銀門檻較低，只要消費 500 元即可回饋 150 點 (每日限乙次，上限 1200 點)。

其中，凱基銀 10 月初攜手全聯 PX Pay 新增「生活繳費」服務，用手機就能輕鬆繳信用卡費、電信費、公營事業及規費等生活帳單，還能設定繳費提醒及隨時查詢繳費紀錄，輕鬆管理各項生活開支。為提供更便利支付服務，凱基銀信用卡現在進一步可綁入 PX Pay，首筆消費的回饋率高達 30%，且首次綁定、消費或儲值最高可享「1,500 全聯福利點 + 150 元刷卡金」。

凱基銀建議，消費者如果暫時沒有採購需求，也可以先儲值滿額把點數和刷卡金拿到手，全聯福利點每 10 點可折抵 1 元，1500 點等同於 150 元，折抵起來相當有感。

舉例來說，李小姐將 PX Pay 綁定凱基卡，下班到全聯消費 100 元以上，當天即獲得 300 福利點，隔日之後每天單筆消費滿 500 元，當日就可再獲得 150 點，12 月底前共有 8 天單筆消費滿 500 元，即可輕鬆拿滿 1,200 點，同時因活動期間消費累積滿 5000 元，李小姐完成登錄後還能再拿到 150 元刷卡金。

除了 PX Pay 綁定消費 / 儲值享優惠，凱基銀行與多家行動支付業者合作，祭出高回饋優惠，使用 Apple Pay、Google Pay、Line Pay、街口支付、悠遊付、Open 錢包等行動支付工具綁定凱基卡消費，分別享有最高 5％-20％的刷卡回饋。為了搶客，凱基銀行還推出「信用卡數位辦」進行線上申辦，只要 3 步驟「驗、填、傳」(身分驗證、資料填寫、文件上傳)，5 分鐘即能辦卡。