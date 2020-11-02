創業板企業業績改善 Q3純益年增30%

創業板第三季季報公布已於 10 月 30 日落幕，全數 870 家企業整體獲利情況呈現逐季改善。今年第三季，創業板上市企業平均實現純益達 0.66 億人民幣，年增 30%，季增 18%。

第三季，註冊制制度下的新上市 41 家創業板企業平均純益達 1.44 億人民幣，年增 76%，明顯優於整體創業板上市企業平均水準。

創業板上市企業第三季平均營收達 5.92 億人民幣、純益 0.66 億人民幣，年增率分別為 12%、30%，季增率則分別達 25% 及 18%。

今年前三季，創業板上市企業平均營收達 15.18 億人民幣，年增 6%；平均純益達 1.53 億人民幣，年增 22%。

在業績成長的同時，創業板上市企業持續擴大研發力道，第三季研發費用合計 218.45 億人民幣，平均每家公司投入研發金額達 0.25 億人民幣，年增 17%，季增 14%。

(圖片: AFP)

第三季財報顯示，創業板的多個產業表現較強的業績成長，如新能源汽車、生物醫藥兩大產業，兩產業前三季平均純益分別為 3.90 億人民幣、3.69 億人民幣，年增率分別為 86%、54%，而第三季單季的純益年增率分別達 61%、77%。

此外，產業龍頭企業表現更是卓越，以寧德時代、邁瑞醫療等，代表市值 200 億人民幣以上的企業前三季平均營收、純益分別為 69.60 億人民幣、10.72 億人民幣，年增率則為 20% 及 57%。

今年，創業板的註冊制改革備受矚目，改革助力下的創業板公司展現出強勁發展動能。

原本市場擔心在少了主管機關強力審核下，註冊制企業水準可能不如非註冊制企業，但目前在註冊制體制下已有 41 家企業登陸創業板，第三季這 41 家企業平均營收、純益分別 16.76 億人民幣、1.44 億人民幣，年增率為 23% 及 76%，遠遠超過市場平均水準。

