中國人行等四部門約談馬雲、螞蟻集團管理層

螞蟻金服 A+H 股將週四 (5 日) 同步上市之前，週一 (2 日) 中國證監會 (中證監) 官網晚間釋出最新消息，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局等四大部門，對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。

目前中證監的公告中，並未有提及約談的詳細內容。

螞蟻金服 A+H 股將於週四 (5 日) 同步上市，目前螞蟻金服在中國、香港等地已引爆散戶瘋搶，螞蟻金服單單 A 股認購金額就已高達 19.1 兆人民幣，約合 2.8 兆美元，等於全球第六大經濟體，也就是 2019 年的英國 GDP 總值。

本次螞蟻 IPO 估計將籌資近 350 億美元，籌資規模已躍居全球 IPO 第一名，打破去年 12 月當時沙特阿美的「世界第一 IPO 規模」紀錄，即 294 億美元。

投資銀行瑞信估計，在需求強勁帶動下，螞蟻集團估值最高可能來到 4610 億美元，比先前預估估值還要高出 60% 左右。

瑞信指出，目前阿里巴巴、騰訊、京東、美團、拼多多的平均本益成長比 (PEG) 為 1.2 倍，低於亞馬遜、Google、Facebook 的 1.6 倍。

但瑞信認為，螞蟻集團 PEG 可能將達到 1.2 倍至 1.4 倍之間，假設螞蟻金服 2020 年至 2022 年的年複合增長率達 32%，螞蟻金服預估本益比可能達到 38 倍至 45 倍上下。