大媽掃貨螞蟻 A股申購凍資19兆人民幣創天量

周四 (29 日) 晚間螞蟻集團公布於科創板上市的網路發行申購情況及中籤率公告。利用網路申購的投資人初步有效申購倍數為 872 倍，超出 100 倍，因此將啟動回撥機制，將增加 3341.45 萬股在網路銷售。同時凍資金額達 19 兆人民幣，創 A 股新高。

A 股網路最終發行數量將達 3.51 億股，佔 A 股總發行股票數量的 18.26%。此外，在回撥機制啟動後，網路發行最終中籤機率為 0.127%。

初步計算這次有效申購股數為 2769 億股，因此可推算出申購總金額達 19.05 兆人民幣，創下 A 股歷史新高，與 2019 年中國 GDP 總額約 100 兆人民幣相比，這凍資規模已佔了約 20%。

(圖片: AFP)

H 股方面，融資申購金額達到 4728 億港幣，已相當於螞蟻集團 H 股公開發售部分超額認購約 140 倍，若加上非融資的部份，應能輕鬆超過農夫山泉凍資 6777 港幣的紀錄。

除了一般的港資券商提供融資額度外，香港銀行業也罕見備妥巨資參戰，中銀已借出 1000 億港幣的額度、滙豐則借出約 1500 億港幣。

滙豐發言人指出，螞蟻集團 IPO 認購反應非常熱烈，接到的申請筆數及 IPO 貸款金額均創下滙豐最高紀錄，認購申請中有超過 96% 經由網路管道進行，每名客戶平均認購約 300 手股票。

螞蟻集團在香港上市共發行 16.7 億股，共集資 1336 億港幣，其中香港公開銷售為 4176.8 萬股，佔香港發行總量只有 2.5%，其餘為國際配售共約 16.29 億股，比重 97.5%。

根據回撥機制，若公開發售部分超額認購 10～15 倍，銷售比重可提升至 5%，即可公開銷售 8353.6 萬股；若達 15～20 倍，比重升至 7.5%，約 1.25 億股；若 20 倍以上，比重將增至 10%，即 1.67 億股。

