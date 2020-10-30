〈陸股盤後〉白酒股、美期齊跌 上證出量下挫1.5%

周五 (30 日)A 股三大指數開平震盪，受到蘋果業績內容顯示中國地區手機銷售量大跌，同時美國期貨盤在亞洲時段走低，均拖累科技類股走勢，不過在國防類股的支撐下，指數早盤尚能保持在平盤附近震盪。

午盤後，連續兩日反彈的白酒類股出現獲利回吐賣壓，加上美指期貨賣壓加重，A 股三大指數走勢急轉直下，滬深兩市成交量再度擴大，突破 8000 億人民幣，達 8600 億人民幣。

盤面上半導體、汽車類股逆勢上揚，農林牧業、電子製造、飲料、醫療設備等族群跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 1.47%，報 3224.53 點；深證成指下跌 2.09%，報 13236.6 點；創業板指下跌 1.63%，報 2655.86 點。

本週上證綜指下跌 1.63%，深證成指上漲 0.82%，創業板指上漲 2.12%。10 月份上證綜指上漲 0.2%，深證成指上漲 2.55%，創業板指上漲 3.15%。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 56.73 億元，其中滬股通賣超人民幣 39.37 億元，深股通賣超人民幣 17.36 億元。

產業消息

白酒類股順鑫農業公布第三季業績，意外出現虧損 1.15 億人民幣，年減約 800%；水井坊純益呈現年減 21.5%；古井貢酒則是年減 11.7%，利空消息重挫同業股價，順鑫農業跌停、水井坊崩跌 9.3%、古井貢酒大跌 7.6%。

半導體類股逆勢走揚，成為盤中少數亮點，兆易創新漲停、雅克科技大漲 7.5%、韋爾股份大漲 7.4%、捷捷微電勁揚 7.4%。

法人觀點

和信投顧指出在資金面上，市場利率維持在高檔，之前市場預期中國人行可望釋出流動性的期待落空。而另一方面，中國總體經濟復甦的力道不足以支撐目前指數價位，而上市企業第三季業績出現意外利空的頻率可超出第二季。

分析師指出短線上先留意上證 3300 點整數關卡是否能帶量突破，若無法出量站回整數價位，上證仍有可能再回檔。不過目前 A 股的風險釋放已經接近尾聲，如果再出現大幅回跌，投資人可以考慮適度加碼，另一方面可留意第三季業績符合預期的績優股。