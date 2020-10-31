〈聯電40周年〉8吋產能到明年都將嚴重不足 未來營運年年成長

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (31) 日舉行 2020 運動家庭日，總經理簡山傑表示，目前看來第四季跟明年第一季，展望都不錯，未來營運將一年比一年好；目前 8 吋產能嚴重不足，此情況確定會延續到明年。

簡山傑表示，今年營運都還不錯，至少目前看來第四季跟明年第一季，展望都算不錯，整體需求仍十分強勁，沒有什麼變化，明年則還要再觀察市場景氣等變數。

對於後市展望，簡山傑表示，過去幾年持續改善財務結構與獲利能力，未來營運將一年比一年好，但對於營運如何大幅成長，還要再規劃。

談及 8 吋漲價情況，簡山傑指出，漲價是市場需求與供給面變化所帶動，8 吋在結構上確實有些變化，產能不足，價格話語權也會較佳，今年有針對客戶額外增加的需求調漲價格，明年在 8 吋價格上也有調漲，12 吋價格則持穩。

簡山傑並說，8 吋產能本來就很緊，在 5G 矽含量增加、功率管理應用成長等趨勢帶動下，目前 8 吋產能嚴重不足，此情況確定會延續到明年。

擴產計畫方面，聯電財務長劉啟東表示，12 吋產能將持續擴充，最先進的 28 奈米製程也會明顯增加，包括台灣、廈門廠產能都會提升；併購方面採取開放態度，只要有合適的產能，都會評估考慮，對象一直都在尋找中。

聯電在今日運動家庭日上，也宣布發放給同仁每人 1 萬元獎金，共發出近 2 億元的紅包。簡山傑表示，今年先給小禮物，若獲利成長，明年回饋給員工的紅利也會增加。