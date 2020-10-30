獲頒大同大學名譽博士 盧明光：將實踐工業報國精神

朋程 (8255-TW) 董事長盧明光今 (30) 日出席大同大學名譽博士學位頒獎典禮，會中指出，大同校訓「正誠勤儉」影響他的一生，未來將持續協助環球晶 (6488-TW)、中美晶 (5483-TW) 與國內企業結盟，發展第三代半導體，並帶領朋程轉型成電動車驅動器的領導廠商，實踐母校工業報國的精神。

大同大學校長何明果致詞時指出，盧明光畢業自大同大學電機系，從工程師、專業經理人，再成為創業家，帶領中美晶營收翻倍成長高達 50 倍，更成功整併跨國企業，擁有「併購天王」美名，將台灣電子業推向世界舞台。

盧明光表示，今年剛好是畢業第五十年，獲頒名譽博士是殊榮，也充滿感恩，回憶當年，大同大學創辦人林尚志將營利分贈給員工，自己獲得三萬股，也是人生的第一桶金。

盧明光指出，1998 年創立朋程，現已成為全球市佔超過 53% 的汽車整流器供應商，2007 年接任中美晶董事長，期間完成四次跨國併購，使子公司環球晶成為全球第三大矽晶圓廠，中美晶則除了旗下的環球晶，也投資朋程、宏捷科、兆遠和台特化，轉型成半導體和綠能產業的控股公司。

盧明光也期待，未來持續協助環球晶、中美晶結合國內企業，發展第三代半導體產業，包括 GaN，GaN on Si，GaN on SiC 等化合物材料，推動國內高頻 5G 產業，以及高功率電動車和混電車產業。

他同時將帶領朋程從內燃機汽車整流器，轉型為電動車和混電車驅動器的全球領導廠商，實踐母校「工業報國」的精神。

何明果認為，盧明光白手起家，且長年關注學術傳承、人才培育與環保議題，回饋社會不餘遺力，是大同師生為人處事及創業的最佳典範，大同大學與有榮焉，頒授名譽工學博士學位，以表彰盧明光對國家、社會的卓越貢獻。