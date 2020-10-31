〈熱門股〉台灣醣聯旗下新藥研發將有大進展 周漲逾1成收復短均

台灣醣聯 (4168-TW) 旗下新藥將有所進展，包括抗癌新藥將在台灣啟動試驗，最快明年中可望公布初步數據，另外生物相似藥最快在今年底完成授權案，激勵本周股價走強，周漲幅 12%，收復短均線。

醣聯旗下實體固態腫瘤抗癌抗體新藥 GNX-102，能辨識多種癌症組織，包括國內常見的肺癌、乳癌、胰臟癌、大腸癌、胃癌等 13 種實體固態腫瘤。經動物實驗證實，該新藥具有毒殺細胞特性，可提供患者較佳的治療效果且副作用低。

GNX-102 原在美國進行一期臨床試驗，但美國將醫療資源集中在新冠相關產品開發，導致其他臨床試驗收案進度放緩，為有完整數據資料，今年第 1 季向台灣 TFDA 遞件申請臨床一期試驗，預計 11 月啟動收案，明年 4 月完成投藥、年中公布臨床結果。

針對預防骨質疏鬆的生物相似藥，醣聯表示，目前已與兩家國際藥廠洽談授權，分別鎖定歐洲及亞洲市場，最快今年底有望對外公布好消息，由於公司未有 GMP 製造廠，估授權方式為醣聯提供技術，其他生產、銷售由授權夥伴負責。

醣聯指出，預防骨質疏鬆的原廠藥，專利將於 2025 年過期，生物相似藥將紛紛搶進、提升市占，不過旗下開發的生物相似藥不會搶首個上市。