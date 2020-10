初代007史恩康納萊過世 享耆壽90歲

據英國《BBC》報導,初代 007 扮演者史恩康納萊 (Sean Connery) 已經過世,享耆壽 90 歲,他在今年 8 月才剛度過 90 歲生日。

據史恩康納萊兒子 Jason Connery 表示,他父親已經病了一段時間,最後於睡夢中安詳過世。

史恩康納萊為初代 007(圖: AFP)

1930 年出生的史恩康納萊,從 1952 年開始自己的演藝生涯,1962 年參演首度 007 電影的詹姆士 · 龐德而成名,除 007 系列之外,他還參演過《獵殺紅色十月 (The Hunt for Red October)》、《聖戰奇兵 (Indiana Jones and the Last Crusade)》等知名電影。在多年以來的調查中,他經常被視為歷代最佳的 007 情報員。

被稱為最性感的男人 (圖為 007 系列之 Goldfinger 劇照, 取自網路)

他因出演 007 成名,被稱為「最性感的男人」,個人最大的電影成就,是 1987 年主演的《鐵面無私》(The Untouchables) 榮獲奧斯卡最佳男配角金像獎。此外,1990 年他主演《獵殺紅色十月》,獲得第 44 屆英國電影和電視藝術學院獎電影獎最佳男主角。

The Rock 劇照 (取自網路)

獵殺紅色十月劇照 (取自網路)

史恩康納萊在 2000 年受封為爵士,2003 年告別銀幕,2005 年他獲得美國電影學院授予的終身成就獎。生涯獲獎項包括 1 座奧斯卡金像獎、2 座英國影藝學院電影獎和 3 座金球獎。

史恩康納萊常以蘇格蘭口音自豪 (圖: AFP)