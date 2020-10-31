初代007史恩康納萊過世 享耆壽90歲

據英國《BBC》報導，初代 007 扮演者史恩康納萊 (Sean Connery) 已經過世，享耆壽 90 歲，他在今年 8 月才剛度過 90 歲生日。
據史恩康納萊兒子 Jason Connery 表示，他父親已經病了一段時間，最後於睡夢中安詳過世。
1930 年出生的史恩康納萊，從 1952 年開始自己的演藝生涯，1962 年參演首度 007 電影的詹姆士 · 龐德而成名，除 007 系列之外，他還參演過《獵殺紅色十月 (The Hunt for Red October)》、《聖戰奇兵 (Indiana Jones and the Last Crusade)》等知名電影。在多年以來的調查中，他經常被視為歷代最佳的 007 情報員。
他因出演 007 成名，被稱為「最性感的男人」，個人最大的電影成就，是 1987 年主演的《鐵面無私》(The Untouchables) 榮獲奧斯卡最佳男配角金像獎。此外，1990 年他主演《獵殺紅色十月》，獲得第 44 屆英國電影和電視藝術學院獎電影獎最佳男主角。
史恩康納萊在 2000 年受封為爵士，2003 年告別銀幕，2005 年他獲得美國電影學院授予的終身成就獎。生涯獲獎項包括 1 座奧斯卡金像獎、2 座英國影藝學院電影獎和 3 座金球獎。