台光電前三季EPS 8.4元 將再擴充黃石廠產能

專業銅箔基板 (CCL) 廠台光電 (2383-TW)) 今 (30) 日公布財報，第三季稅後純益 11.22 億元，改寫歷史次高，季增 30.57%，年增 17.02%，每股純益為 3.4 元，前三季每股純益達 8.4 元。

台光電今日董事會也決議，將進行中國大陸湖北黃石廠產能擴充案，預計黃石廠將再增加 75 萬張月產能，擴產完成後，黃石廠月產能將達 135 萬張，集團月產能則將達 430 萬張，預計 2022 年上半年陸續開出。

台光電 2020 年第三季營收創歷史單季新高，達 74.74 億元，毛利率為 27.53%，創歷史單季新高，季增 0.94 個百分點，年增 1.39 個百分點，稅後純益為 11.24 億元，季增 30.57%，年增 17.02%，每股純益為 3.40 元。

台光電業績大幅成長，主要來自 HDI 高階製程及無鹵素環保材料應用範圍擴張至手機，另外車用材料、基礎建設網通類產品、高速低信號損失 HPC 及其他高階產品也貢獻營運。

台光電累計 2020 年前三季財報營收 196.83 億元，年增 8.51%，為歷年同期新高，毛利率 26.23%，較去年同期 24.21%，增加 2.02 個百分點，原因為產品組合改變，高階網通產品出貨增溫和手持式裝置市占率攀升所致；累計今年前三季稅後純益為 27.13 億元，年增 28.9%，每股純益為 8.4 元，均為歷史同期新高。

台光電預期，在 5G 通訊基礎建設相關需求帶動下，超大規模資料中心 (Hyperscale) 伺服器及交換器的需求量會大幅增加，同時人工智能 (AI)、雲端運算的高效能運算 (High Performance Computing) 趨勢下，台光電積極介入高速低損耗的材料市場，去年即獲全球前三大伺服器及交換器 ODM 及前三大 OEM 客戶等多項新案，隨著台光電新產能的開出，新 5G 產品的應用擴展及出貨持續放量，預期 2020 年及 2021 年營運績效可望繼續成長。