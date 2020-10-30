〈中華電法說〉5G網路帶動高資費申辦量 估ARPU將持續成長至明年

中華電 (2412-TW) 今 (30) 日舉行線上法說，總經理郭水義表示，啟動 5G 網路後，高資費申辦量較 4G 時期多，第 3 季 ARPU 值 (每用戶平均收入) 已較前一季成長，預期在 iPhone 12 系列新機挹注下，ARPU 值到明年都有望持續走升。

郭水義指出，4G 時期資費市場競爭嚴峻，ARPU 值表現相對疲軟，不過自 5G 商轉後，鼓勵有續約需求的消費者，轉往 5G 高資費，藉此帶動第 3 季 ARPU 值較前一季小幅增長。

再者，iPhone 12 新機已開賣，選擇高資費的用戶居多，樂觀看待 ARPU 值有望延續第 3 季成長幅度，且有機會一路成長至明年。

至於 5G 用戶數方面，中華電預估，用戶數在開台 1 年內可達 100 萬戶，對此，董事長謝繼茂表示，iPhone 12 新機將陸續推出，預計年底前 5G 客戶數目標有望達陣。

中華電第 3 季營收 521.7 億元，季增 9.12%、年增 2.6%；營利率 20.55%，季減 1.64 個百分點、年增 0.86 個百分點；EBITDA 200.9 億元，季增 3.72%、年增 6.8%；稅後純益 83.5 億元，季減 2.57%、年增 3.2%，每股純益 1.08 元。

中華電前 9 月營收 1481.3 億元，年減 2.7%；營利率 21.5%，年增 1.33 個百分點；EBITDA 588.1 億元，年增 3%；稅後純益 252.1 億元，年增 0.8%，每股純益 3.25 元。