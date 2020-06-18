台光電今年湖北黃石廠將再新增每月60萬張產能

CCL 廠台光電 (2383-TW) 今 (18) 日股東會通過，每股將配發 6 元現金股利，創歷史新高，台光電並指出，今年中國湖北黃石廠將再新增每月 60 萬張產能，集團月產能將達 355 萬張，寫歷史新高。

為因應需求，台光電近幾年逐步擴建產能，除昆山廠月產能 135 萬張，中山廠月產能 95 萬張，桃園 / 新竹廠月產能 65 萬張，今年第一季在黃石廠已順利量產月產能 30 萬張，預計第三季底再增月產能 30 萬張，合計到年底黃石廠會增加月產能 60 萬張，集團月產能將達到 355 萬張。

台光電表示，台光電多年在無鹵素 (HF) 環保材料及高階 HDI 材料，穩居全球第一地位，顯現該公司不管在研發實力、技術能力、經營策略及公司治理上，具備一流水準。

相較高速材料，高階 HDI 材料技術難度更高，對台光電而言，是技術往下延伸，可以運用高階 HDI 的 know- how，提供具 HDI 特性的材料，快速切入此領域，去年即獲得全球前三大伺服器及交換器 ODM 及前三大 OEM 客戶等多項新案，預期 2020 年此類高階材料的市占率會持續大幅增長 50%。

根據工研院產科國際所預測，到 2030 年，全球自駕車、聯網車、電動車等新車輛的相關市場規模將達到 8000 億美元。自駕車仰賴先進駕駛輔助系統（ADAS）與車聯網等科技為基礎實現，其中車內娛樂系統、及 AI 深度學習演算法與運算速度更是關鍵，這其中就需透過 HDI，在一塊板子上容納更多電晶體元件，以提高運算速度，達成 AI 深度學習。台光電在此領域已跟一線車廠零組件代理商及車廠客戶合作多時。

台光電去年稅後純益為 32.4 億元，較上一年 17.51 億元成長 85%，每股純益為 10.14 元，今天股東會通過每股擬配發現金股利 6 元，與去年獲利同步創新高。

台光電今年首季營收 59.09 億元，毛利率 24.21%，季減 1.18 個百分點，年增 3.03 個百分點，稅後純益 7.32 億元，季減 35.57%，年增 54.1%，每股稅後純益 2.29 元，改寫歷史同期新高，獲利也優於市場預期。台光電第 1 季獲利大幅成長，主要來自網通產品無鹵素環保材料，以及高階 HDI 產品出貨貢獻，帶動獲利成長。